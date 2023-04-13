CHP Isparta Milletvekili adayı Hikmet Yalım Halıcı kimdir? Hikmet Yalım Halıcı kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 13.04.2023 - 15:59

Güncelleme: 13.04.2023 - 15:59

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Isparta milletvekili adaylarından biri de Hikmet Yalım Halıcı oldu. Hikmet Yalım Halıcı'nın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

HİKMET YALIM HALICI KİMDİR?

Hikmet Yalım Halıcı, 1979 yılında Isparta Merkez İstiklal Mahallesi’nde doğdu. İlkokulu Ülkü İlkokulu’nda, ortaokulu Gülbirlik Ortaokulu’nda ve lise eğitimini Gürkan Lisesi’nde tamamladıktan sonra 2002'de Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Halen Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Annesi Nurşen Halıcı Cumhuriyet Halk Partisi geçmiş dönem Isparta Kadın Kolları Başkanı ve 1997-1999 CHP Parti Meclisi üyesidir. Babası Mustafa Necdet Halıcı ise 1994 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti döneminde Belediye Başkan adayı ve 1999 seçimlerinde CHP milletvekilliği adaylığı yaptı.

ÖZEL YAŞAMI

Hikmet Yalım Halıcı, evli ve iki çocuk babasıdır.



