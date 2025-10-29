CHP'li Adıgüzel isim vererek açıkladı... O şehirde Cumhuriyet gösterisi son dakika iptal edildi: 'Çocukları cinsel obje olarak gören sapık zihniyetin...'

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ordu’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında yapılacak olan jimnastik gösterisinin son dakika iptal edildiğini duyurdu.

Adıgüzel, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Ordu'da Cumhuriyet coşkusuna gölge.

Küçücük çocukların jimnastik gösterisi giysileri nedeniyle engellendi.

Gösteriyi talep eden müdürlük,

giysileri veren müdürlük,.

eğitimlerini yapan müdürlük.

Çocuklar salonda hazır edildi, anonsu takdimi de yapıldı. Minderler de serildi.

Tam o sırada protokol ikinci sıradan biri defalarca müdahele ederek gösteriye dakikalar kala etkinliği iptal ettirdi.

Bu kişi vali yardımcısı Burak Keser.

Ordu valimiz Muammer Erol devlet adamıdır. Ordu halkı da cumhuriyetine bağlı kadim bir halktır ve bu tür etkinlikler sürekli yapılmaktadır.

Bu durum 6-12 yaş arası çocukları cinsel obje olarak gören sapık zihniyetin tezahürüdür. Bu zihniyeti ve temsilcilerini Ordu'da istemiyoruz

Bu aklından zoru olan şahsa şu hatırlatılmalıdır. Jimnastik etek ve pantolon ile yapılan bir spor değildir.

Haşema ile denize girersin ama, uzun etek ile jimnastik yapamazsın.

Küçücük yavrularımıza Cumhuriyet bayramını zehir eden, kalplerini kıran bu dengesiz işgüzarın bunu kimin ve hangi sapkın zihniyetin veya tarikatın hesabına yaptığı sorulmalı ve gereği yapılmalıdır.

Eğer bunu Devlet adabı ile siz sormazsanız bizzat ben soracağım bilesiniz.”