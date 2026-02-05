CHP’li Adıgüzel, TBMM’de gündeme getirdi: ‘AKP’li ve MHP’li belediyeler şirketlerle beraber çakıl hırsızlığı yapıyor’

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TBMM’de yaptığı konuşmada, AKP’li ve MHP’li belediyelerin ‘çakıl hırsızlığı’ yaptığını gündeme getirdi.

Adıgüzel, şunları söyledi:

“Ordu'nun dereleri diye türkümüz var meşhur, ama bir de Ordu'nun dere mafyası var.

Belediye-özel firma işbirliği ile organize çakıl hırsızlığı var.

AKP'li Ulubey Belediyesi Güvenyurt Mahallesi'nde Melet dere yatağında, Fatsa Belediyesi Çalışlar, Ilıca ve Bolaman nehirlerinde, MHP'li İkizce Belediyesi de Curi ve Akçay derelerinde şirketlerle beraber çakıl hırsızlığı yapıyor. Derelere hoyratça saldırıyorlar.

Hırsızlık, arsızlık boyutuna vardı; çünkü bölgede sel olunca Sayın Cumhurbaşkanı 'Karadeniz'in derelerine kimse girmeyecek' dediği halde, genel başkanlarını bile dinlemeyen bir arsızlık var.

Süleyman Soylu imzasıyla yanlışı belgelenen ve yargı sürecinde olan Ulubey Belediye Başkanı'nın arsızlığı var.

Kanuna karşı geliyorlar, Cumhurbaşkanına karşı geliyorlar, milletin malına çöküyorlar. Bu soyguna derhal son verin. Devlet aklı ve nizamı galip gelsin.”