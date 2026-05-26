CHP’li Ağbaba’dan dikkat çeken çıkış: ‘Özel’in yoldaşı olmak bir bedel gerektiriyordu, ödemeye hazırım’

CHP Malatya İl Örgütü tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Programda partililerle bir araya gelen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

“BENİM SUÇUM GENEL BAŞKANIMIZ ÖZGÜR ÖZEL’İ DESTEKLEMEK”

Ağbaba, şunları söyledi:

"Milletvekilliği hayatım boyunca ne yaptıysam Malatya için yaptım. Ne yaptıysam sizler için yaptım. Buna tüm Malatya şahittir. Benim suçum günahım ne? Ben size söyleyeyim. Birinci günahım, itiraf ediyorum. Birinci suçum 4-5 Kasım kurultayında sokağı dinleyerek, berberi dinleyerek, bakkalı dinleyerek, iş adamlarını dinleyerek, Malatya’nın sesini dinleyerek Genel Başkanımız Özgür Özel’i desteklemektir. Büyük bir çöküş yaşamıştık. Mayıs seçimlerinden sonra toplumda büyük bir kopuş vardı. İnsanların sesini dinledik. Malatya’nın sözünü dinledik.

"CHP'NİN BİRİNCİ PARTİ OLMASI BİRİLERİNİ RAHATSIZ ETTİ"

İkinci suçumuz ne? 31 Mart seçimlerinde ezberleri bozduk. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin birinci partisi oldu. Daha önemlisi, AK Parti ilk kez ikinci parti oldu. Ne olduysa ondan sonra oldu. Belediyelerimize operasyonlar yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden yürütülen süreci hepiniz izliyorsunuz. İçi boş dosyalarla, gizli tanıklarla, etkin pişmanlık adı altında bir iddianame oluşturmaya çalışıyorlar. Tüm Türkiye gördü ki bunun amacı siyasi operasyondur. Kazanacak adayımızı cezaevine attılar. Bu operasyonlar devam ediyor, devam edecek. Çünkü mücadele edemedikleri insanları susturmaya çalışıyorlar.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDA OLMAK SUÇSA DEVAM EDECEĞİM"

Üçüncü suçum ne biliyor musunuz? 2011 yılından beri Özgür Özel’le yol arkadaşlığı yapmamdır. Daha o yıllarda kendisine 'Sen bu partinin genel başkanı olmalısın' dedim. Özgür Özel’in dostu olmak, arkadaşı olmak, yoldaşı olmak bir bedel gerektiriyordu. Ben o bedeli ödeyeceğim, o bedel ne olursa olsun ödemeye hazırım.

"SİZİN YÜZÜNÜZÜ YERE BAKTIRACAK BİR KUSURUM YOK"

Şunu gözlerinizin içine baka baka söylüyorum. Sizin yüzünüzü yere baktıracak en ufak bir kusurum yok, maddi bir kusurum yok. Bir tek kuruş menfaatim yok. O bir milyon euro diyorlar ya… Eğer bir milyon euro değil, bir euro bile aldıysam çocuklarımdan çıksın, çocuklarımdan çıksın ama benim üzerime iftira atıp kardeşimi, evladımı cezaevine atanlar da evlatlarından bulsun.

Burada bazı meçhul tipler var. İsimlerini biliyorsunuz. Benim şoförümün ismini TGRT'de nedef göstererek, cezaevini attırıyor. Hakkım varsa hepinizde, görürseniz başka bir şey yapmayın. Yüzüne tükürün, yüzüne tükürün, yüzüne tükürün. Başka bir şey demiyorum."