CHP'li Ağbaba'dan 'emekli ikramiyesi' çağrısı: 'Hiç olmazsa 17 bin 500 liraya çıkarın'

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, emekli maaşları ve bayram ikramiyelerine ilişkin yayımladığı videoda, emeklilerin açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum edildiğini söyledi.

"2018 YILINDA BİN TL BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLİYORDU; BU PARAYLA ÜÇ TANE ÇEYREK ALTIN ALINABİLİYORDU"

Emekli maaşlarının adeta "harçlığa" dönüştüğünü ifade eden Ağbaba, şunları kaydetti:

"2018 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nin yoğun çabasıyla verilmeye başlanan ikramiyeye hep beraber bakalım. 2018 yılında bin TL bayram ikramiyesi veriliyordu; bu parayla üç tane çeyrek altın alınabiliyordu. Bugün verilen bayram ikramiyesiyle çeyrek altının sadece üçte biri alınabiliyor. Buradaki kayıp tam yüzde 900.

Bin lira ikramiye verildiği zaman asgari ücret bin 603 TL’ydi. Asgari ücretin yüzde 62’sine tekabül ediyordu. Şu anda asgari ücretin sadece yüzde 14’üne tekabül ediyor. 2018 yılında bin TL ile 220 dolar alınabilirken şu anda sadece 92 dolar alınabiliyor. Tabii ki 2018’den bugüne alım gücünde adeta bir yok oluş var. 2018 yılında 35 kilo dana eti alınabilirken bugün sadece 4 kilo dana eti alınabiliyor. Kayıp tam 31 kilo dana eti. 2018 yılında bin TL ile 3 bin 225 adet yumurta alınabilirken bugün 286 adet yumurta alınabiliyor. Yani alım gücü anlamında emekli ikramiyesinde bir yıkım yaşanmış durumda."

"EMEKLİ, TERZİYE ELBİSE DİKTİRMEYE DEĞİL, ANCAK SÖKÜĞÜNÜ YAPTIRMAYA GİDEBİLİYOR"

"Bizim önerimiz şu: 2018 yılında asgari ücretin yüzde 62’si ikramiye olarak veriliyordu. Bugün de aynı rakam korunmalı ve en az 17 bin 500 TL emekli ikramiyesi verilmelidir. Buradan Cumhur İttifakı’nı vicdana davet ediyorum. Artık emekli ceket alamıyor, gömlek alamıyor. Terziye elbise diktirmeye değil, ancak söküğünü yaptırmaya gidebiliyor. AK Parti, Cumhur İttifakı; lütfen emekliye karşı biraz vicdanlı olun.

Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak önerimiz, en düşük emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesi ve emekli ikramiyesinin de asgari ücret olmasıdır. Emekli maaşını 20 bin lirada tuttunuz. Gelin, emekliye daha fazla eziyet etmeyin, hiç olmazsa ikramiyelerini 17 bin 500 liraya çıkarın."