CHP'li Ali Mahir Başarır'dan 'el sıkışma' olayına ilişkin açıklama

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek ile el sıkıştığı açıklamış ve "Hatta ben Bakan'a (Akın Gürlek) dedim ki, 'Sizin için zor bir gün olacak' dedim. Herkesle el sıkıştık. Ben orada Akın Gürlek'e saldıracak mıyım yani?" ifadelerini kullanmıştı.

Sözcü TV’ye konuk olan Başarır şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle bizim bir eylem ortaya koyacağımız demokratik yönden eylemimiz bir gerçekti. Meclis Başkanı Grup Başkanvekillerinin her gün toplandığı odadaydık. Murat Emirle bizi oraya davet etti. Önce ben gittim. Turhan Çömez oradaydı. Elini uzattı baktım Akın Gürlek. "Sizin için bugün çok zor geçecek" dedim ve burada toplantı yapamayız diyerek odadan ayrıldım.

86 Milyona soruyorum. Oda çok kalabalık herkes elini uzatıyor oda uzatıyor. CNN Türk elini sıkıp tebrik etti dedi AKP milletvekili, provokasyona bak. Ben ne tebrik edeceğim. O odada mesela Filistin konusu kapalı oturum olacakken toplanır. Orada çok ciddi bir tartışma olur. Başka bir yasa gelir biz çekincemizi söyleriz.

O odalarda da kavgalar çıkar. Mesela tepki vermeyin dedi. Hayır dedim demokratik tepkimizi vereceğiz dedim ve biz çıktık. Diğer muhalefet partileri bir tepki vermedi. Onu da buradan söyleyeyim.

Bizim olayımız iki saniye sürdü. İlkten göremedim zaten. Boy farkı da var aramızda ama kendisine hakaret de etmedim muhatap da olmadım. Sadece günün zor geçeceğini ona söyledim ve terk ettik odayı biz. Şunu iddia etmesinler arkada uzlaştılar. Neye uzlaşacağız biz.

Biz kimseye saldırmadık. Usul tartışması açmak istedi. Anayasayı aldı iki adım attı ve o anda yüz kişi saldırdı. Ben hemen gidip Murat Emir'i aldım. Oradan Sayın Mahmut Tanal'a saldırmışlar. Kürsüyü işgal eden üzerimize yürüyen AKP Grubu Cumhurbaşkanı bizi suçluyor, çok yazık.”