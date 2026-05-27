Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine jet yanıt: 'Utanç verici bir itiraf'

CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine jet yanıt: 'Utanç verici bir itiraf'

27.05.2026 12:16:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine jet yanıt: 'Utanç verici bir itiraf'

Kazanamadığı kurultay seçimi 'mutlak butlan' kararıyla iptal edilince CHP Genel Başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Elimde olsa bu sabah kurultaya giderim'' sözlerine CHP'li Başarır'dan sert tepki geldi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kazandığı kurultay seçimlerine yönelik davada verilen 'mutlak butlan' kararı sonrası genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Kılıçdaroğlu ''partide yeni bir kurultayın yapılacağı zamana'' ilişkin soruya ''Elimde olsa bu sabah kurultaya giderim'' diyerek yargının verdiği karar ve süreçlerin zaman alacağını öne sürdü. 

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. 

''BU UTANÇ VERİCİ BİR İTİRAFTIR''

Başarır, ''Kimin elinde peki! Partiyi kimlerin eline verdiniz; AKP yargısının! Bu utanç verici bir itiraftır!'' ifadelerini kullandı. 

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu #Ali Mahir Başarır