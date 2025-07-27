CHP'li Ali Mahir Başarır'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama: '11 insanımız öldü, sorumlusu sarayında oturuyor!'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, farklı illerde etkili olan orman yangınlarına ilişkin tepki gösterdi.

"BASİRETSİZLİĞİN, İHMALLERİN SONUÇLARINI YAŞIYORUZ!"

Başarır, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Birçok kentimiz, doğamız yanıyor! Bursa’daki korkunç yangının geride bıraktığı manzara içler acısı! Maalesef dünkü müdahale sırasında kalp krizi geçiren bir itfaiye erimizi kaybettik, kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Yıllardır süren basiretsizliğin, liyakatsizliğin, umursamazlığın, ihmallerin sonuçlarını yaşıyoruz!

"11 İNSANIMIZ ÖLDÜ, SORUMLUSU SARAYINDA OTURUYOR!'

Ne güçlü bir hava ve kara filosu var, ne küresel ısınmaya dair yapılmış hazırlık! Ne uçak takip sistemleri var ne gece görüşlü hava araçları... Orman Genel Müdürlüğü orman yollarını bakımdan geçirmiyor, tasarruf diye kara aracı kiralamıyor, personele koruyucu malzeme bile almıyor! Buna ‘yangın mevsimi’ deyip geçemeyiz! Ülkenin her yerinden alevler yükseliyor. Ormanlarla birlikte içindeki binlerce canlı diri diri yanıyor. Geçen haftadan bu yana 11 insanımız öldü. Binlerce yurttaşımızın malı zarar gördü. Sorumlusu ise sarayında oturuyor!"