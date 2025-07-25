CHP'li Bağcıoğlu: 'Ayyıldız Karargahı neden hala tamamlanamadı?'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı savunma yatırımlarından biri olarak duyurulan Ayyıldız Karargâhı projesinin yıllardır tamamlanamamasına ilişkin kamuoyunun cevabını beklediği soruları gündeme taşıdı.

Bağcıoğlu, “Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla temeli atılan, savunma yönetimini tek çatı altında toplamayı amaçlayan bu stratejik projenin açılış tarihleri bir bir geçerken, gelinen noktada fiziki ilerleme yok, maliyet verisi yok, açıklama da yok.” dedi.

Yankı Bağcıoğlu konuya dair yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“30 Ağustos 2021’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla temeli atılan Ayyıldız Karargâhı; Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarını bir araya getirecek stratejik bir proje olarak tanıtılmıştı. 12,6 milyon metrekarelik bir alanda, 890 bin metrekare kapalı alana sahip olması planlanan bu merkez, Türkiye’nin 21. yüzyıldaki savunma vizyonunun simgesi olacaktı.

Ancak, daha önce 29 Ekim 2023 ve 19 Mayıs 2024 olarak duyurulan açılış tarihleri gerçekleşmedi. Şu an için ne fiziki ilerleme oranı ne de yeni bir takvim kamuoyuyla paylaşılmış durumda. Projenin toplam maliyeti ve bugüne kadar harcanan tutarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamış olması, şeffaflık ilkesinin ihlal edildiğini göstermektedir.

Bu durum, savunma gibi hayati bir alanda iktidarın planlama yetersizliğini ve kamu kaynaklarını yönetme becerisizliğini gözler önüne seriyor. Halkımızın şu sorulara ivedilikle cevap alma hakkı vardır

Halkımız adına soruyoruz:

1.⁠ ⁠Projenin tamamlanamamasının sebebi nedir?

Lüks ve itibara dayalı projelere milyarlarca lira kaynak aktarılırken, stratejik öneme sahip bu savunma projesi neden hâlâ bitirilememiştir? İnşaatın tamamlanması için net ve bağlayıcı bir tarih var mıdır?

2.⁠ ⁠Ekonomik gerekçeler mi, yoksa yolsuzluk iddiaları mı?

Proje tasarruf tedbirleri nedeniyle mi askıya alınmıştır?

Sosyal medyada dolaşan, projeye dair yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle inşaatın durdurulduğu yönündeki iddialar doğru mudur? Bu iddialarla ilgili bir soruşturma başlatılmış mıdır?

3.⁠ ⁠Tarihi binaların akıbeti ne olacak?

Mevcut karargâh binalarının çoğu tarihi değere sahiptir. Bu yapıların nasıl değerlendirileceği konusunda kamuoyuna herhangi bir bilgi verilmemektedir. Başkentimizin kültürel mirasının parçası olan bu yapılar korunacak mıdır, yoksa ranta mı açılacaktır?

4.⁠ ⁠Ankara’daki değerli araziler imara mı açılacak?

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıklarına ait arazilerin kentsel dönüşüm veya özel projelere açılacağı yönündeki kaygılar ciddidir. Bu konuda herhangi bir planlama yapılmış mıdır? Kamuoyunun bu endişeleri giderilecek midir?

Savunma altyapısının modernleştirilmesi elbette önemlidir; ancak bu süreç kamu yararı gözetilerek, şeffaf ve planlı şekilde yürütülmelidir. Ayyıldız Karargâhı gibi stratejik bir projenin ve başkentimizin hafızasını taşıyan tarihi karargâhların akıbeti, yönetim zafiyetlerine ve rant politikalarına kurban edilmemelidir.

İstanbul örneğinde gördüğümüz gibi askeri alanların ranta açılması, yeşil alanların lüks konut projelerine dönüştürülmesi ve deprem toplanma bölgelerinin yok edilmesi, sadece şehircilik açısından değil, ulusal güvenlik ve kamu sağlığı açısından da büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

Bu ülkenin her yurttaşı, Türkiye’nin savunma altyapısının neden sekteye uğradığını sorgulama hakkına sahiptir. Kamu kaynaklarının nerelere harcandığı, hangi önceliklerle hareket edildiği açıklanmalıdır. Aksi hâlde, bu projedeki belirsizlik sadece bir inşaat meselesi değil, ülkenin yönetilme biçimi hakkında ciddi bir uyarı olarak görülmelidir.

Kamuoyuna açık ve hesap verebilir bir açıklama bekliyoruz.”