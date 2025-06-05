CHP'li belediye başkanlarına tutuklama: 5,5 milyon seçmenin iradesine darbe!

İçişleri Bakanlığı, CHP'li belediyelere yönelik başlatılan soruşturmaların 6. dalgasında 5 belediye başkanının tutuklandığını ve görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İstanbul’da Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa ile Adana’da Ceyhan ve Seyhan ilçelerinin belediye başkanları hakkında mahkemelerce tutuklama kararı verildi.

6. dalga operasyonlarında tutuklanan isimler şöyle:

Utku Caner Çaykara – Avcılar Belediye Başkanı

Hasan Akgün – Büyükçekmece Belediye Başkanı

Hakan Bahçetepe – Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı

Kadir Aydar – Ceyhan Belediye Başkanı (Adana)

Oya Tekin – Seyhan Belediye Başkanı (Adana)

Bakanlık, söz konusu başkanların görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

TOPLAM 5,5 MİLYON OYLA SEÇİLDİLER

Söz konusu belediye başkanlarının 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde aldıkları oy oranları şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 432 bin 862 oy (yüzde 51.1),

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 227 bin 608 oy (yüzde 49),

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe 107 bin 636 oy (yüzde 40.4),

Avcılar Belediye Başkanı Caner Çaykara – 121 bin 250 oy (%53.4)

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün – 74 bin 772 oy (%48)

Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar – 40 bin 758 oy (%45.6)

Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin – 158 bin 116 oy (%41.5)

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık- 112 bin 163 oy (Yüzde 52)

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan - 99 bin 921 oy (Yüzde 66.5)

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat - 66 bin 017 oy (Yüzde 64)

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler - 68 bin 453 oy (Yüzde 45.8)

CHP’li 11 belediye başkanının aldığı toplam oy sayısı 5 milyon 509 bin 356 oldu.