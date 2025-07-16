CHP'li Bulut'tan Ekrem İmamoğlu'nun 'Akın Gürlek' davası kararına tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada "tehdit" suçundan 2 ay 15 gün, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçundan 1 yıl 5 ay hapis cezası kararını eleştirdi.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında, kamu görevlisine görevinden dolayı alenen 'hakaret'ten 1 yıl 5 ay, 'tehdit' suçundan 2 ay 15 gün ceza aldı. Ortada ne hakaret ne de tehdit var. Olan tek bir şey var: yargı eliyle siyaset mühendisliği. Suç uyduruluyor, ceza veriliyor. Bu adaletsiz düzenin adı hukuk değil, saray düzenidir. Yarbay Ali Tatar'ın tarihe ışık tutun sözüyle 'Hukuksuzluk sürecine hukuk adına saygı gösterilmez.'"