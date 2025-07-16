Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP'li Bulut'tan Ekrem İmamoğlu'nun 'Akın Gürlek' davası kararına tepki

CHP'li Bulut'tan Ekrem İmamoğlu'nun 'Akın Gürlek' davası kararına tepki

16.07.2025 15:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
CHP'li Bulut'tan Ekrem İmamoğlu'nun 'Akın Gürlek' davası kararına tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle "tehdit" ve "hakaret” suçundan verilen hapis cezasına, 'Suç uyduruluyor, ceza veriliyor. Bu adaletsiz düzenin adı hukuk değil, saray düzenidir' şeklinde tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada "tehdit" suçundan 2 ay 15 gün, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçundan 1 yıl 5 ay hapis cezası kararını eleştirdi. 

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında, kamu görevlisine görevinden dolayı alenen 'hakaret'ten 1 yıl 5 ay, 'tehdit' suçundan 2 ay 15 gün ceza aldı. Ortada ne hakaret ne de tehdit var. Olan tek bir şey var: yargı eliyle siyaset mühendisliği. Suç uyduruluyor, ceza veriliyor. Bu adaletsiz düzenin adı hukuk değil, saray düzenidir. Yarbay Ali Tatar'ın tarihe ışık tutun sözüyle 'Hukuksuzluk sürecine hukuk adına saygı gösterilmez.'"

İlgili Konular: #CHP #Ekrem İmamoğlu #Burhanettin Bulut

İlgili Haberler

Son Dakika... Ekrem İmamoğlu hakkında karar
Son Dakika... Ekrem İmamoğlu hakkında karar Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle açılan davada karar verildi.
Ekrem İmamoğlu, hakim karşısında: 'Beşinci kez yeneceğim için tehdidim'
Ekrem İmamoğlu, hakim karşısında: 'Beşinci kez yeneceğim için tehdidim' Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i 'tehdit edip hedef gösterdiği' iddiasıyla yargılandığı davada bugün yeniden hakim karşısına çıktı.