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Son Dakika... Ekrem İmamoğlu hakkında karar

Son Dakika... Ekrem İmamoğlu hakkında karar

16.07.2025 13:30:00
Güncellenme:
Engin Deniz İpek
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Son Dakika... Ekrem İmamoğlu hakkında karar

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle açılan davada karar verildi.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i 'tehdit edip hedef gösterdiği' iddiasıyla yargılandığı davada 3'üncü kez hakim  karşısına çıktı. 

İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasî yasak talep edilen davanın bu duruşmasında karar çıktı. 

1 BERAAT, 2 MAHKUMİYET

“Terörle mücadele eden kişiyi hedef gösterme” suçlamasından beraat eden İmamoğlu, “Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, “tehdit” suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. 

İmamoğlu’na “Akın Gürlek Davasında” toplamda 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. 

SİYASİ YASAK GELECEK Mİ?

Alınan kararlar neticesinde İmamoğlu için istenen 'siyasi yasak' cezasının verilmediği kesinleşti.  

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