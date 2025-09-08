CHP'li Burhanettin Bulut'tan kayyum Gürsel Tekin'e tepki: ''Polis eşliğinde il binasına girmem' diyen bir kayyum vardı?'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.09.2025 15:05:00
CHP'li vekil Burhanettin Bulut, önce "Polis eşliğiyle binaya girmem" ifadelerini kullanıp ardından polis eşliğinde binaya girmeye çalışan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'e tepki gösterdi.

Mahkeme kararı ile CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Binası çevresinde siyah minibüs içinde bekletildi. Tekin aracından indi, ilk açıklamasını yaptı. "Biz kayyum değil çağrı heyetiyiz. Kimseyi kovmaya gelmedik, sorunları çözmeye geldik" diyen Tekin, "Şerefimle söylüyorum, buradan bağıranların bir tanesi CHP’li değil" diye konuştu. 

"Polis eşliğinde girmeyeceğim" diyen kayyum Gürsel Tekin, yüzlerce çevik kuvvet polisinin eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı’na giriyor.

Polis, CHP'li vekillerinde içinde bulunduğu binaya biber gazı sıktı.

"GÜNÜ SANDIKTAN ALMAYAN KAYYUM AYAKTA KALAMAZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından Gürsel Tekin'e tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"“Polis eşliğinde il binasına girmem” diyen bir kayyum vardı? Kayyum, seçilmiş iradeyi yok saymak, demokrasiyi sandıkla değil iktidarın elindeki yargı sopasıyla şekilendirmektir. Gücünü delegeden, sandıktan almayan kayyum, polis bariyerleri kaldırıldığında ayakta kalamaz.

