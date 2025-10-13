CHP’li Çakırözer’den TBMM’de 'Beylikova' çağrısı: 'Trump’la hangi anlaşmaları yaptınız Meclis’te açıklayın'

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM’de uluslararası ticaret anlaşmalarının görüşmelerinde söz alarak Eskişehir Beylikova’daki nadir toprak elementlerini gündeme getirdi. Çakırözer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray’daki görüşmesinde Beylikova’daki nadir toprak elementlerinin gündeme gelip gelmediğinin Meclis’e açıklanmasını istedi.

“AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Washington ziyaretinde, iki ülke arasındaki ticarete ilişkin verilen tavizler konusunda açıklama bekliyoruz” diyen Çakırözer, görüşmelerde Erdoğan ile Trump arasında hangi anlaşmalar yapıldığını sordu.

"ABD ŞİRKETLERİNİ HİÇ İKİLETMEDİNİZ"

CHP'li Utku Çakırözer şöyle konuştu:

“Randevuyu alabilmek için dahi Trump'ın oğluna 225 uçaklık sipariş geçtiniz. Washington'a gitmeden Amerikan ürünleri üzerindeki vergi yükünü kaldırdınız. 'Gel, çiftçinin, esnafın, dar gelirlinin üzerindeki vergi yükünü kaldıralım' dediğimizde kaçarsınız ama Amerikan şirketlerinin vergi yükü için hiç ikiletmediniz. Neymiş? ‘Trump'a jest olsun’muş. Peki, tüm bunların karşılığında ne aldınız? Mesela, Türkiye'den çelik ve alüminyum alımına getirilen vergileri kaldırtabildiniz mi? Hayır. Kaldırmadığı gibi üstüne bir de yüzde 10 ek tarife bindirdi. Türkiye'ye silah ambargosu, verilmeyen F-35 uçaklarımız, uçak motorlarımız için ne yanıt aldınız? Görüşmelerde hangi anlaşmalar yapıldı? Çıkın, açıklayın! Trump ile görüşmenin somut kazanımları nelerdir? Getirin Meclis’e, 86 milyon hep birlikte öğrenelim. ‘Trump bize meşruiyet verdi’ deyip bu işin içinden sıyrılamazsınız çünkü meşruiyet ancak ve ancak milletten alınır.”

"İLETİŞİM BAŞKANLIĞI YALANLAMIŞ AMA..."

“Trump'la masaya Beylikova'daki 694 milyon tonluk nadir element rezervimiz konuldu mu?” diye de soran Çakırözer, “Eskişehirliler olarak biz merak ediyoruz! İletişim Başkanlığı sözde bizi yalanlamış ama haberi dünyaya duyuran yabancı haber ajansına sesini çıkarmıyor. Partimizin de 1 milyon Eskişehirlinin de talebi nettir: Nadir toprak elementleri Türkiye'nin, teknolojinin geleceğidir. Gelin, bu madenleri Trump'a jest olsun diye Amerikan şirketlerine meze yapmayın. Gelin, bu madenleri kendi ülkemizde işleyerek kendi teknolojimiz, kendi ekonomimiz için artı değer yaratır hale getirelim” diye konuştu.