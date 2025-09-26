Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kullanışlı piyon mu olacağız? Stratejik ortak mı? Beylikova...
Özlem Yüzak
Son Köşe Yazıları

Kullanışlı piyon mu olacağız? Stratejik ortak mı? Beylikova...

26.09.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın New York’ta yaptığı görüşme, sadece ikili ilişkiler bağlamında değil, küresel dengeler açısından da kritik. Gazze ve Ukrayna konularının dışında ticaretten savunma sanayisine pek çok konu olacağı muhakkak. Ancak Washington’ın masaya yatırmak istediği bir konu daha var: Eskişehir Beylikova’daki nadir toprak elementleri (NTE) rezervi. Bu sefer olmasa bile illa bir noktada gündeme gelecek.

Beylikova, 690 milyon ton cevher ve bunun içinde 570 milyon ton nadir toprak elementi ile dünyadaki ikinci en büyük rezerv. Çin’in yüzde 85-90’lık küresel hâkimiyetine karşı, Türkiye’nin bu sahası Batı için stratejik bir nefes borusu olabilir.

Rezerv yalnızca klasik elementleri değil, savunma sanayisinden enerjiye kritik alanlarda kullanılan mineralleri de barındırıyor:

Neodimyum, praseodim, seryum, lantan: Elektrikli araç motorları, rüzgâr türbinleri, mıknatıs teknolojileri, petrol rafinasyonunda katalizör, otomobil egzozlarında emisyon azaltıcı.

İtriyum, skandiyum: Lazer sistemleri, gece görüş gözlükleri, füze güdüm sistemleri.

Toryum: Geleceğin nükleer enerji yakıtı.

Barit: Petrol sondajı ve savunma sanayisi uygulamaları.

Kısacası, Beylikova elektrikli otomobilden F-35 savaş uçağına, akıllı telefondan füze sistemlerine kadar hayatın ve güvenliğin merkezinde yer alan bir hazine.

Yalnızca Türkiye için değil, ABD’nin Çin’e karşı vereceği teknoloji savaşında da altın değerinde.

NE KADARI İŞLENEBİLİYOR?

Şu an için işleme kapasitemiz sınırlı. Eti Maden’in bazı pilot tesisleri var ancak ileri teknolojiye dayalı ayrıştırma ve işleme yatırımları sınırlı. Tam rafineri ve ileri teknoloji üretimi için ciddi yatırımlar gerekiyor.

Burada kritik soru şu: Türkiye bu hazineyi kendi eliyle mi işleyecek, yoksa hammadde ihracatına mı razı olacak? Eğer yalnızca ham cevheri çıkarıp ihraç edersek, katma değer yine başkalarının hanesine yazılır. Çin’in Afrika’daki modelinden farkımız kalmaz.

PİYON MU OLACAĞIZ, ORTAK MI?

ABD bu rezervle ilgileniyor çünkü Çin, nadir toprak elementlerinde küresel hâkimiyete sahip. Bu üstünlüğü, hem ticarette hem de stratejik silah teknolojilerinde bir koz olarak kullanıyor. Washington’un gözü, Beylikova’da bu bağımlılığı kıracak alternatif tedarik hattı kurmakta neden olmasın? Türkiye için mesele şurada düğümleniyor:

Piyon olmak: Beylikova’yı ucuz hammadde kaynağı olarak sunmak. Böylece kısa vadeli döviz girdisi sağlanır, ama uzun vadede teknoloji ve katma değer ABD’nin hanesine yazılır.

Stratejik ortak olmak: ABD ile (veya AB, Japonya, Güney Kore gibi diğer aktörlerle) sadece hammadde değil, işleme tesisleri, ileri teknoloji üretim zincirleri ve ortak Ar-Ge üzerine anlaşmalar yapmak. Bu, Türkiye’yi sadece satıcı değil, küresel oyuncu haline getirir.

NE YAPMALI?

Beylikova, kömür gibi günü kurtaracak maden değil, geleceğimizi belirleyecek stratejik hazine. Türkiye’nin 21. yüzyıldaki jeopolitik pozisyonunu belirleyebilir. Dolayısıyla uzun vadeli, devlet politikası olmalı. Ham cevheri çıkarmak değil, nadir elementleri işleyip, mıknatıs, batarya ve savunma teknolojilerinde kullanılacak ara ürünleri üretmek öncelik olmalı. Sadece ABD’ye yaslanmak riskli. Çin, AB, Güney Kore ve Japonya ile de dengeli işbirlikleri kurulmalı.

Katma değer şart: Çıkardığımızı değil, ürettiğimizi satmalıyız.

Savunma sanayisi entegrasyonu: TUSAŞ, ASELSAN, Roketsan gibi kurumlarla doğrudan bağlantı kurularak, bu elementlerin savunma teknolojilerine entegre edilmesi sağlanmalı.

Sonuç olarak başka bir deyişle Beylikova, Türkiye’nin elinde bir joker kartı. Bu kartı doğru oynayıp stratejik ortak haline mi geleceğiz, yoksa birkaç milyar dolarlık kısa vadeli anlaşmalara sıkışıp piyon mu kalacağız, işte asıl mesele bu.

New York’taki Erdoğan-Trump görüşmesi, bu sorunun ilk sınavlarından biri olabilir.

İlgili Konular: #Erdoğan #Trump #rezerv #mineraller #Beylikova

Yazarın Son Yazıları

Kullanışlı piyon mu olacağız? Stratejik ortak mı? Beylikova...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın New York’ta yaptığı görüşme, sadece ikili ilişkiler bağlamında değil, küresel dengeler açısından da kritik.

Devamını Oku
26.09.2025
Sıfır noktası...

Bir süredir gözüm Nepal’deki gelişmelerde...

Devamını Oku
19.09.2025
Kaç Türkiye? Kimin gündemi?

Moda Caddesi’nden Kadıköy Rıhtım’a doğru yürüyorum.

Devamını Oku
12.09.2025
Demokrasiler neden çöküyor (2)

Erdoğan AKP’si; karşısındaki tek önemli muhalefeti yani CHP’yi işlevsizleştirmek için elindeki tüm yetki ve yargı güçlerini kullanıyor.

Devamını Oku
05.09.2025
Demokrasiler nasıl çökertiliyor (1)

Önce şunu görmeliyiz...

Devamını Oku
29.08.2025
CHP’nin yükü, hepimizin yükü

"CHP’nin üzerindeki yük öyle ağır ki özgür; laik, demokratik bir ülke olma mücadelesini tek başına omuzladı."

Devamını Oku
22.08.2025
24 yıl...

Neredeyse çeyrek asır...

Devamını Oku
15.08.2025
Çürüme... Çözülme... Sahteliğin anatomisi

Sahte diplomalar, sahte ehliyetler, sahte sağlık raporları...

Devamını Oku
08.08.2025
Gazze... Açlık, sessizlik ve ahlaki felç

Seyrediyoruz. Kimi insanlığın geldiği noktadan utanarak, kimi umarsızca sanki bir film seyreder gibi...

Devamını Oku
01.08.2025
Yangın... Kuraklık... Rant: Türkiye’nin iklimle sınavı

Tam bitti derken yeniden başlıyor. Rüzgârın hızına göre şiddetleniyor; ortalığı yakıp kavuruyor.

Devamını Oku
25.07.2025
Şu zeytin ile derdiniz ne?

Şaşırdık mı? Hayır...

Devamını Oku
18.07.2025
TRT’den CHP duruşmaları mı?

CHP’li belediyelere yapılan operasyonların sonu gelmiyor. Belli ki yaz böyle geçecek.

Devamını Oku
11.07.2025
Toplumu germek, muhalefeti susturmak: AKP’nin elindeki yegâne kozu

Çünkü çözüm üretemiyor. Çünkü halkın sorunlarına yanıt veremiyor.

Devamını Oku
04.07.2025
Zeytin... Bir talanın jeopolitiği

“At izinin it izine karıştığı” günlerden geçiyoruz yine.

Devamını Oku
27.06.2025
İran’a saldırı hazırlığı mı? Neden?

Daha sular durulmadan Ortadoğu yeniden karıştırılmaya çalışılıyor...

Devamını Oku
13.06.2025
Bu bayram...

“Bizim bayram görecek halimiz yok arkadaşlar” dedi ve ekledi CHP lideri Özgür Özel...

Devamını Oku
06.06.2025
Nasıl bir eğitim?

Sadece anayasal hakkı olan barışçıl protesto hakkını kullandıkları için hapiste tutulan üniversite öğrencileri olan bir ülke...

Devamını Oku
30.05.2025
Sosyalist Enternasyonal İstanbul’da... Dünya solu ne yapmalı?

O kadar fazla sistematik saldırı altındayız ki... Kimi zaman büyük resmi görebilmek için yaşananları alt alta sıralamak önemli...

Devamını Oku
23.05.2025
‘Çözüm süreci’ ve sonrası

Barışı uzak bir hayal olmaktan çıkarmak hiç kolay değildir, en azından bizim coğrafyada.

Devamını Oku
16.05.2025
Karartma... Otokratik rejimde sıradan bir gün

Karartma... Otokratik rejimde sıradan bir gün

Devamını Oku
09.05.2025
Siz gidene kadar...

Siz gidene kadar...

Devamını Oku
02.05.2025
Deprem ensemizde: 40 milyar dolarlık sessizlik

Deprem ensemizde: 40 milyar A dolarlık sessizlik

Devamını Oku
25.04.2025
Yüzde 3.5 kuralı: Değişim kaç kişiyle başlar?

Yüzde 3.5 kuralı: Değişim kaç kişiyle başlar?

Devamını Oku
18.04.2025
Tarife savaşının şifreleri

Tarife savaşının şifreleri

Devamını Oku
11.04.2025
Uyanış...

Uyanış...

Devamını Oku
04.04.2025
Yeni bir siyaset... Ama nasıl?

Yeni bir siyaset... Ama nasıl?

Devamını Oku
28.03.2025
AKP’nin elinde 2 torba: Biri Gezi, diğeri ‘terör’

AKP’nin elinde 2 torba: Biri Gezi, diğeri ‘terör’

Devamını Oku
21.03.2025
Tehdit... Atlantik’in öte yakası

Tehdit... Atlantik’in öte yakası

Devamını Oku
14.03.2025
Kadın sorunu yok, erkek sorunu var

Kadın sorunu yok, erkek sorunu var

Devamını Oku
07.03.2025
Eskisi çöpe... ‘Yeni’ dünya düzeni

Eskisi çöpe... ‘Yeni’ dünya düzeni

Devamını Oku
28.02.2025
‘Yeni Türkiye’de haddini bileceksin’

‘Yeni Türkiye’de haddini bileceksin’

Devamını Oku
21.02.2025
Doğru hamle...

Doğru hamle...

Devamını Oku
14.02.2025
Deprem... Meksika, Şili nasıl başarıyor?

Deprem... Meksika, Şili nasıl başarıyor?

Devamını Oku
07.02.2025
Bu ülkenin en derin yarası: Hukuk

Bu ülkenin en derin yarası: Hukuk

Devamını Oku
31.01.2025
Alıştık ey halkım...

Alıştık ey halkım...

Devamını Oku
24.01.2025
Çıkış yolu: Tam seferberlik

Çıkış yolu: Tam seferberlik

Devamını Oku
17.01.2025
Buzdağının görünmeyen yüzü

Buzdağının görünmeyen yüzü

Devamını Oku
10.01.2025
2025. Beta kuşağı… Siyah kuğu…

2025. Beta kuşağı… Siyah kuğu…

Devamını Oku
03.01.2025
2024’ü bitirirken

2024’ü bitirirken

Devamını Oku
27.12.2024
Zehir... Çifte standart

Zehir... Çifte standart

Devamını Oku
20.12.2024