CHP'li Datça Meclis Üyesi Yüksel Temel serbest bırakıldı: Eleştiri suç değildir

Muğla’nın Datça ilçesinde 7 Nisan’da gerçekleştirilen Datça Belediyesi’nin Nisan ayı olağan meclis toplantısında söz alan CHP’li Meclis Üyesi Yüksel Temel, "Kamu görevlisine hakaret" suçundan akşam saatlerinde gözaltına alındı. Emniyete götürülen Temel, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ÖZ: MECLİS ÜYELERİ HALKIN SESİDİR

CHP Datça İlçe Başkanlığı adına açıklama yapan İlçe Başkanı Sezai Öz, “Hukuk sadece sonuçlarla değil, süreçlerle anlam kazanır. Adalet sadece verilen kararla değil, o karara nasıl gidildiğiyle ölçülür. Dün gece Datça Belediye Meclisi’nde yapılan bir konuşma nedeniyle başlatılan süreç de tam olarak bu çerçevede değerlendirilmelidir. Hepimizin bildiği üzere belediye meclis üyeleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında görev yapan seçilmiş kamu görevlileridir. Ancak bu tanımın ötesinde; onlar aynı zamanda halkın sesidir. Görevleri yalnızca karar almak değil; sormak, eleştirmek, denetlemek ve gerektiğinde itiraz etmektir” dedi.

“SİYASET ALANININ DARALTILMA HAMLELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Eleştirinin suç olmadığını vurgulayan Öz, “Eleştiri, demokratik düzenin vazgeçilmez unsurudur. Nitekim yürütülen süreçte meclis üyemizin serbest bırakılması; başından beri ifade ettiğimiz gerçeği açıkça ortaya koymuştur: Ortada cezai yaptırımı gerektiren bir durum değil, kamu adına yapılmış bir siyasi değerlendirme vardır. Siyaset alanının daraltılma hamlelerine izin vermeyeceğiz. Ancak sadece sonuca değil, sürecin kendisine de bakmalıyız. Ceza Muhakemesi Kanunu çok açık bir çerçeve çizer: Uygulanan her tedbir; zorunlu, ölçülü ve orantılı olmak zorundadır. Çağrıldığında ifade vermeye gelebilecek bir kişinin, gece saatlerinde yapılan işlemlerle gözaltına alınması; yalnızca bir işlem değildir. Aynı zamanda hukuk uygulamasının nasıl algılandığını belirleyen bir tercihtir. Çünkü hukuk devleti; sadece güçlü olduğu için değil, adil olduğu için saygı görür. Biz bu ülkenin hukukunun daha güçlü, daha güvenilir ve daha öngörülebilir olması için konuşuyoruz” diye konuştu.

“SİYASETİMİZ; GERİLİMDEN DEĞİL, HAKLILIKTAN VE HALKTAN GÜÇ ALIR”

Öz, “Bu ülkenin demokrasisini, hukukunu ve ortak aklını savunmaya devam edeceğiz. Güleryüzle, iyi niyetle, kararlılıkla ve akılla yürüyeceğiz. CHP olarak bizim siyasetimiz; gerilimden değil, haklılıktan ve halktan güç alır. Bu millet; kimin doğru söylediğini, kimin samimi olduğunu, kimin bu ülke için mücadele ettiğini çok iyi görmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak; hukukun üstünlüğünü savunmaya, demokratik denetim hakkını korumaya ve bu ülkeye yeniden güven duygusunu kazandıracak mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. Erken seçim bir tercih değil, milletin hakkıdır. Biz buradayız, dimdik ayaktayız ve geri adım atmıyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” dedi.