CHP'li Deniz Demir: 'Sağlık hizmetine erişim bir haktır ve öğrencilerimiz bu haktan kesintisi yararlanmalıdır'

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, üniversite öğrencilerinin sağlık sigortası kapsamının genişletilmesine ilişkin kanun teklifini TBMM’ye sundu.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik öngören düzenleme; lisansüstü eğitim gören, çift anadal yapan veya çeşitli nedenlerle eğitim süresi uzayan gençleri ilgilendiriyor. Teklifle, yaş sınırının 30’a çıkarılması ve oluşacak prim yükünün Hazine tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi amaçlanıyor.

Teklifin gerekçesinde, günümüz ekonomik koşulları ve değişen eğitim modelleri nedeniyle öğrencilerin eğitim hayatlarının 25 yaş sonrasına sarktığına dikkat çeken Demir, şunları kaydetti:

"Mevcut düzenleme, 25 yaşını dolduran öğrencileri sistemin dışına iterek ciddi bir güvencesizlik sorunuyla karşı karşıya bırakıyor. Amacımız; eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek, gençlerin kaygılarını azaltmak ve ailelerin üzerindeki ekonomik yükü hafifletmektir. Sağlık hizmetine erişim bir haktır ve öğrencilerimiz bu haktan kesintisiz yararlanmalıdır."