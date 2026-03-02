CHP’li Durmaz’dan emekli, esnafa ÖTV’siz araç teklifi

Kadim Durmaz, emekli olmuş küçük esnaf ve sanatkârların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla “Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni TBMM Başkanlığı’na sundu.

Teklife göre, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılarak 5362 sayılı kanun kapsamında esnaf ve sanatkâr sayılan, 5510 sayılı Kanun’a göre 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olup yaşlılık aylığı bağlanan yurttaşlara, emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde ve bir defaya mahsus olmak üzere binek otomobil alımında ÖTV istisnası sağlanması öngörülüyor.

Teklifin gerekçesinde mahalle ölçeğinde üretim ve hizmet sunan küçük esnafın artan hayat pahalılığı ve yüksek vergi yükleri nedeniyle özellikle emeklilik döneminde ciddi geçim sıkıntısı yaşadığına dikkat çekildi. Düzenlemenin, sosyal devlet ilkesi çerçevesinde dar kapsamlı ve ölçülü bir destek mekanizması olarak tasarlandığı ifade edildi.

Teklifte, istisnanın ticari kazanca dönüştürülmemesi için ÖTV’siz alınan aracın iktisap tarihinden itibaren 5 yıl boyunca devredilememesi şartı yer aldı. Bu süre dolmadan satış ya da devir yapılması halinde, zamanında tahsil edilmeyen verginin gecikme faizi ve fer’ileriyle birlikte alınması öngörülüyor.

Deprem, sel, yangın veya kaza gibi nedenlerle aracın hurdaya ayrılması durumunda ise bir defaya mahsus olmak üzere yeniden istisna hakkı tanınması planlanıyor.

''KAMUYA DOLAYLI GELİR SAĞLANABİLİR''

Teklifte düzenlemenin yalnızca emekli Bağ-Kur’lu esnafı kapsaması, bir defaya mahsus olması ve 5 yıllık başvuru süresiyle sınırlı tutulması nedeniyle mali etkisinin kontrollü olacağı belirtildi. Ayrıca araç alımına bağlı KDV ve tescil işlemleri ile kullanım sürecindeki MTV, sigorta ve akaryakıt vergileri üzerinden kamuya dolaylı gelir sağlanabileceği ifade edildi.

Durmaz, konuya ilişkin, "Esnaf ve sanatkârlarımız kriz dönemlerinde dahi kepenk kapatmamak için büyük fedakârlık yaptı. Emeklilikte geliri sabitlenen küçük esnafın ulaşım ve temel ihtiyaçlara erişimi zorlaşıyor. Bu düzenleme hedefli ve suistimale kapalı bir sosyal destek adımıdır" değerlendirmesinde bulundu.