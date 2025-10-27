CHP’li Durmaz’dan iktidarın tarım politikalarına eleştiri: Üretici artık krediyi takla bile attıramıyor

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, hükümetin tarım planlamasını eleştirdi. İktidarın “2023 yılında yayımladığı 3 yıllık tarımsal kredi planından daha ilk yılında çark ettiğini” söyleyen Durmaz, sübvansiyonlu kredilerde faiz indirimi oranlarının düşürülmesi ve kredi limitlerinin sabit tutulmasının çiftçiyi finansal darboğaza sürükleyeceğini belirtti. Durmaz, “Bu karar, çiftçinin devlete olan güvenini sarsar, üretim motivasyonunu yok eder” dedi.

‘ÜRETİCİ KREDİYİ TAKLA BİLE ATTIRAMIYOR’

Durmaz, 30 Aralık 2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile tarım kredilerinin 2024-2026 yılları arasında aynı hükümlerde yürürlükte kalacağının açıkça belirtildiğini anımsatarak, “Henüz ilk yıl dolmadan faiz destek oranlarını azaltmak, kredi üst limitlerini sabit tutmak çiftçiyi yalnız bırakmaktır” ifadelerini kullandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, tarımsal kredi hacmi 2024 Ağustos’ta 855 milyar TL iken 2025 Ağustos itibarıyla 1 trilyon 248 milyar TL’ye yükseldiğini anlatan Durmaz, “Kredi miktarları yüzde 45,9 artarken limitlerin yerinde sayması, çiftçinin borcunu çevirememesi anlamına gelir. Üretici artık krediyi takla bile attıramıyor” diye konuştu. Durmaz, Ziraat Bankası’na Hazine tarafından ödenen faiz indirim zararının 2024’te 87 milyar TL iken, 2025’te 160 milyar TL’ye çıkarıldığını, ancak 2026 bütçesinde artış oranının yalnızca yüzde 37,5’te kaldığını belirterek “Bu tablo, çiftçinin kullandığı kredinin maliyetinin doğrudan artacağı anlamına geliyor. Faiz desteği düşüyor, yük çiftçinin sırtına biniyor. Bu, üretimi baltalayan bir politikadır” değerlendirmesini yaptı.

‘ÇİFTÇİNİN SESİ DUYULMALI’

Üre gübresinin bir yılda yüzde 75, DAP gübresinin yüzde 51, kompoze gübrenin yüzde 49, besi yeminin yüzde 35, süt yeminin ise yüzde 31 zamlandığını belirten Durmaz, “Ekonomik krizin en ağır yükünü yine çiftçi çekiyor. Devlet üretimi teşvik edeceğine, faiz desteğini kısıyor. Bu, gıda güvenliğine, kırsal istihdama ve milli ekonomiye darbedir. Hükümet, 2023 tarihli kararnamedeki taahhüdüne sadık kalmalı, çiftçiye güven vermelidir. Tarımsal kredilerdeki bu düzenleme yeniden değerlendirilmeli, üreticiye nefes aldıracak bir model acilen uygulanmalıdır. Çiftçimizin sesi duyulmalı. Tarımsal planlama, gün aşırı değişikliklerle değil, uzun vadeli istikrarla yürütülür. Kredilerdeki bu geriye gidiş, tarımın geleceğini tehdit ediyor. Üretim yapanı cezalandırmak değil, desteklemek devletin görevidir” dedi.