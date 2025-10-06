CHP'li Durmaz'dan zirai don için 'Bağ-Kur' teklifi

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayındaki zirai donun Tokat’tan Isparta’ya, Kayseri’den Bursa’ya kadar geniş bir bölgede üreticiyi zarara uğrattığını hatırlattı.

"Tokat, Amasya, Sivas, Yozgat, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Konya başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında kayısı, elma, kiraz, vişne, erik, şeftali, üzüm, fındık, ceviz ve birçok ürün yetiştiren üreticiler büyük zarar gördü" ifadesini kullanan Durmaz, zirai don felaketinin üzerinden aylar geçmesine rağmen çiftçinin zararlarının telafi edilmediğini vurguladı.

Durmaz, şunları kaydetti:

"Bazı ürünlere yapılacak ödemeler maliyetinin üçte biri. Ürününü kaybeden, emeğini toprağa gömen üretici bu şartlarda nasıl ayakta kalacak? Tarım Bağ-Kur primini, elektrik faturasını, mazot parasını, gübresini, borcunu nasıl ödeyecek? Zirai dondan zarar gören üreticilerin 2025 yılı tarım Bağ-Kur primleri devlet tarafından ödenmelidir. Çiftçiye nefes aldıracak bu destek, üretimin sürekliliği için zorunludur. Üreticinin tarımdan kopması, ülkenin gıda güvenliği açısından en büyük tehdittir. Zira don felaketinin vurduğu bu illerde, birçok köyde çiftçi tarlasına gidemiyor, borç yükü altında eziliyor. Devlet, üreticisinin yanında olduğunu göstermelidir.

Bugün çiftçiye sahip çıkmak, yarın soframızdaki ekmeğe, çocuğumuzun geleceğine sahip çıkmaktır. Tarım Bağ-Kur primlerinin devlet tarafından karşılanması, hem sosyal adaletin hem de üretim sürekliliğinin gereğidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman alın terinin, üreticinin ve köylünün yanındayız."