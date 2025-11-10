CHP’li Emir belgeleriyle açıkladı: ‘AKP'li Elazığ Belediyesi Aziz İhsan Aktaş'la bağlantılı 8 ihalede toplam 808 milyon TL'lik iş yapmış, rapor raflarda bekletiliyor’

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Başkontrolörleri tarafından AKP’li Elazığ Belediyesi hakkında hazırlanan bir raporu gündeme taşıdı.

Emir, raporda belediye ile Aziz İhsan Aktaş’a bağlı firmalar arasında gerçekleştirilen 8 ihalede toplam 808 milyon TL’lik iş yapıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Başkontrolörleri’nin Elazığ Belediyesi için hazırladığı raporu konuşalım. Rapor ne diyor? Aziz İhsan Aktaş'la bağlantılı 8 ihalede toplam 808 milyon TL’lik iş yapılmış. Sadece 2024/583119 numaralı sürücüsüz araç kiralama ihalesinde 36 ay için 539 milyon 915 bin 220 TL tutarında iş yapılmış. İşin ihalesindeki geçerli teklif sayısı 2, yazıyla iki. Yaklaşık maliyet hesabı, piyasa araştırması ve rekabet koşulları 4734 sayılı Kanun’a aykırı.

Bu tespitleri içeren rapor 7 Temmuz 2025’te savcılığa teslim edilmiş. Hangi savcılığa? CHP’li belediyeler ile yatıp CHP’li belediyeler ile kalkan, ek gelir getirici iş yaptığı tespit edilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına. Savcılık ne yapmış? Tek bir adım atmamış. Son soru: Elazığ Belediyesi hangi partide? Elbette AKP.

Sonuç? E, o zaman dosyayı yavaşça rafa kaldıralım. CHP olunca şüphe, eğer şüphe yoksa iftiracı ifadesi de yeter. Fakat AKP olunca bilirkişi raporu bile başsavcılığın kafasını kuma gömmesine engel olamaz. Pirinç ayıklar gibi dosya ayıklayan yargı devletinin savcıları ile karşı karşıyayız."