CHP’li Emir’den ‘ABD bayraklı ışıklandırmaya’ çok sert tepki: ‘Çuval skandalını’ hatırlattı!

ABD, 4 Temmuz’da 250'nci kuruluş yılına denk gelen 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Türkiye'de ise aynı gün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, ABD bayrağının kırmızı, beyaz ve mavi renkleriyle ışıklandırıldı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, söz konusu ışıklandırmanın tam da 2003 yılına Irak'ın Süleymaniye kentinde Türk askerlerinin başına ABD askerleri tarafından çuval geçirilmesinin yıldönümünde yapılmasına çok sert tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in söz konusu ışıklandırmaya tepkisini şu şekilde verdi:

"Irak’ta askerlerimizin başına çuval geçirilen günün yıl dönümü olan 4 Temmuz'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü ABD bayrağı renkleriyle ışıklandırıp ‘bağımsızlık günü’ için Trump’a şirin görünmeye çalışanlar; bugün de NATO Zirvesi öncesi kendi ülkesinin akademisyenlerini, avukatlarını ve gazetecilerini evlerini basarak gözaltına alıyor.

Dışarıya el pençe divan duranlar, gücünü sadece içerideki muhalife yetirmeye çalışıyor. Ülkenin onuru köprülerde Trump’a selam durarak değil; hukuku, demokrasiyi ve özgür düşünceyi savunarak korunur."