CHP’li Emir’den ‘Akın Gürlek’ tepkisi: ‘Elindeki tüm dosyalardan el çektirmezse…’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in, Eti Maden'in Lüksemburg'daki şirketine yönetim kurulu üyesi olarak atanarak maaş aldığı iddiasına ilişkin CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "HSK bugün işlem yapmaz ve bu savcıya elindeki tüm dosyalardan el çektirmezse 'hakim teminatı' diyecek yüzü kalmaz" dedi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir başsavcı yürütmenin kasasından 'huzur hakkı' devşirmeye kalkıyorsa, giydiği cübbe artık hukukun değil Saray'ın zırhıdır. Bu, yargıya açık saldırıdır. HSK bugün işlem yapmaz ve bu savcıya elindeki tüm dosyalardan el çektirmezse 'hakim teminatı' diyecek yüzü kalmaz. Yürütmenin emrinde savcı olmaz, bunu yapan da savcı olamaz" ifadesini kullandı.