CHP'li Emir'den, Bakan Işıkhan'a sert yanıt: ‘Kudretli iktidarınız bir emekliyi hurda bir araçta ölüme terk etti’

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, CHP milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemine ilişkin yönelttiği eleştirilere tepki gösterdi.

Emir, sosyal medya hesabı üzerinden Bakan Işıkhan'a şu yanıtı verdi:

"Bakan Işıkhan; siz sıcak koltuğunuzda 'Belediyelerin SGK borcunun' muhasebesini yaparken, 'Refahı artacak' dediğiniz 66 yaşındaki emekli Cemal Ertürk, kirasını ödeyemediği için sığındığı hurda arabada can verdi. Yandaşın milyarlık vergi borcunu tek kalemde silen kudretli iktidarınız, ömrünü memleketine vermiş bir emekliyi hurda bir araçta ölüme terk etti. Muhalefete 'Şov yapma' diyeceğinize, vatandaşını sokakta ölüme terk eden 'eserinizle' yüzleşin. Cemal Ertürk’e mezar olan o hurda araç, sizin 'Türkiye Yüzyılı'nızın ta kendisi."