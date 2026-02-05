CHP’li Emir, umut hakkı tartışmalarıyla ilgili Cumhuriyet’e konuştu: 'Ortada taslak bile yok'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP’li Feti Yıldız’ın yeni çözüm süreci komisyonunun yazım ekibinin son toplantısı sonrası yaptığı “Umut hakkı konusunda uzlaştık” açıklamasıyla başlayan tartışmalarla ilgili Cumhuriyet’e konuştu.

Komisyonun umut hakkı dahil kamuoyunda tartışılan tüm başlıkları ele aldığını belirten Emir “Biz komisyonda kamuoyunun gündeminde olan her konuyu görüşüyoruz. Bunun içinde AYM ve AİHM kararlarına uyulması, temel hak ve özgürlüklerin kullanılması, ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması gibi birçok husus var. Türkiye’de infaz adaletini sağlayan bütüncül, kapsayıcı, yeni bir infaz yasasına ihtiyaç duyulduğu hem bizim hem diğer partilerin raporunda da var. Bunu da konuşuyoruz” dedi.

Emir bu kapsamda hiçbir başlık üzerinde özel bir değerlendirme yapılmadığını, bir uzlaşıya da varılmadığını kaydetti.

''RAPOR ÇERÇEVE BİR METİN OLACAK''

Rapor yazım ekibinin çalışmalarının olumlu ilerdiğini vurgulayan Emir, ortak raporla ilgili “Türkiye’de terör sorununu kalıcı bitiercek, silah bırakan teröristlerin dönüşünü belirli kriterlere bağlı olarak sağlayacak, demokratikleşme ve hukuk devleti adına acilen atılması gereken adımları gösteren bir çerçeve metin olacak” bilgisini paylaştı.

''SAMİMİ VE YAPICI BİR TUTUM SERGİLENDİ''

Bu kapsamda partilerin umut hakkı üzerinden uzlaşmadığını aktaran Emir “Ama bütün konulara baktığımızda partilerin ortak bir rapor çıkarma konusunda samimi ve yapıcı bir tutum sergilediğini söyleyebiliriz. Çalışmamızı bitirince ve taslak rapor partilerimizin yetkili kurullarından geçince, komisyonca değerlendirilecek. Bu sırada da kamuoyunda tartışılacak. Sonra da komisyonda oylanacak. O zaman yeterince değerlendirme ve tartışma süreci yaşanacak. Ama şu an ortada henüz bir anlaşma, bir rapor, bir taslak bile yok” dedi. Partisinin umut hakkı tartışmalarına nasıl baktığını da değerlendiren Emir “Partimizin tutumu sunduğumuz raporda var” ifadelerini kullandı.