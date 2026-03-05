CHP'li Erdem'den 'BOTAŞ' tepkisi: 'Milyonlarca liralık kamu borcunu silebiliyorsanız...'

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, TBMM Plan ve bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kripto varlıkların vergilendirilmesi ve bedelli askerlik tutarının arttırılmasını öngören kanun teklifinde en dikkat çekici düzenlemelerden birinin BOTAŞ borçları olduğunu vurguladı.

Şirketin vergi ve ceza borçlarının Hazine alacaklarıyla mahsuplaştırılarak fiilen silindiğini söyleyen Erdem, "Bu dördüncü kez yapılıyor. Son düzenlemeyle yaklaşık 500 milyar liralık kamu alacağı siliniyor. Bu bir muhasebe tekniği değil, bütçenin arkasından dolanmaktır" dedi.

'PEKİ ONLARIN VERGİ, SGK BORÇLARINA NEDEN ETKİN BİR YAPILANDIRMA GETİRİLMİYOR?'

Aynı dönemde küçük esnafın vergi ve SGK borçları nedeniyle haciz kıskacında olduğunu belirten Erdem, "BOTAŞ’ın gecikme faizi siliniyor, esnafın hesabına bloke konuluyor. Bu nasıl adalet" diye sordu. Erdem, şu ifadeleri kullandı:

"BOTAŞ'ın vergi borcu siliniyor, esnaf, yurttaş bitmiş durumda, nefes alamıyor, peki onların vergi, SGK borçlarına neden etkin bir yapılandırma getirilmiyor? Bu ülkenin yurttaşına düşman mısınız? Bu torba yasada niye esnaf yok? Vergi ve SGK yapılanması yok? Esnaf borcunu inkar etmiyor 'Çalışayım, kazanayım, taksitle ödeyeyim' diyor ama kredi yok, yapılandırma yok, sadece haciz var. Bugün binlerce küçük işletme kepenk kapatıyor, sanayide, çarşıda, mahallede 'devren kiralık' tabelaları artıyor. Milyonlarca liralık kamu borcunu silebiliyorsanız ülkenin vergi yükünü taşıyan küçük esnafa da nefes aldırmak zorundasınız. Esnaf ayakta kalmazsa piyasa ayakta kalmaz, piyasa ayakta kalmazsa ekonomi büyümez. Kaynak varsa öncelik halk olmalıdır. Bizim talebimiz nettir: Vergi ve SGK yapılandırması derhal gündeme alınmalıdır."