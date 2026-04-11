CHP'li Gökçen'den AKP'ye 'ara seçim' çıkışı: Madem Erdoğan ara seçimle seçilmedi...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, AKP'li siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili seçildiği seçimin ara seçim olmadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin "Adalet ve Kalkınma Partili siyasetçiler Erdoğan'ın seçildiği ara seçimin ara seçim olduğunu inkar etmek üzere sıraya girdiler. E peki madem Erdoğan ara seçimle seçilmedi, YSK kararının hemen arkasından neden anayasa değişikliği için Cumhuriyet Halk Partisi'nden destek istediniz? Neden Cumhuriyet Halk Partisi'ne 78. maddede yapılan anayasa değişikliğine verdiği oy için teşekkür ettiniz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Adalet ve Kalkınma Partili siyasetçiler Erdoğan'ın seçildiği ara seçimin ara seçim olduğunu inkar etmek üzere sıraya girdiler. E peki madem Erdoğan ara seçimle seçilmedi, YSK kararının hemen arkasından neden anayasa değişikliği için Cumhuriyet Halk Partisi’nden destek istediniz?

Neden Cumhuriyet Halk Partisi'ne 78. maddede yapılan anayasa değişikliğine verdiği oy için teşekkür ettiniz? 2002 yılının Aralık ayında Siirt seçimi dışında nasıl bir ihtiyaç gelişti de bu maddeyi koydunuz?

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer neden 'anayasanın genelliği ilkesine aykırı, kişiye özel düzenleme' diyerek geri gönderdi? Gerçeklerin sadece üzerinden zaman geçti diye değişmesini bekleyemezsiniz. Ama şunu da hatırlatalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde, ara seçime gidilir. Haksız olduğunuz başka bir tartışmaya girerek, Anayasa’nın konumuzla ilgili hükmüne dair yorum yapmaktan kaçınıyorsunuz. Bunu sadece biz görüyoruz sanmayın, sizinkiler de görüyor."

Gökçen, açıklamasında Anayasa'nın "(Ek Fıkra: 27/12/2002-4777/2md.) Yukarıda yazılı hallerden ayrı olarak, bir ilin veya seçim çevresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üyesinin kalmaması halinde boşalmayı takip eden doksan günden sonraki ilk Pazar günü ara seçim yapılır. Bu fıkra gereği yapılacak seçimlerde Anayasanın 127'nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz" hükmünü anımsattı.