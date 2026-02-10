CHP'li Gökhan Günaydın'dan 'Mesut Özarslan' açıklaması: 'Özeleştiri yapma zamanımızdır'

Ankara’da Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifa etmesinin yankıları sürerken CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’dan çok konuşulacak bir açıklama geldi.

Konuyla ilgili olarak TELE2 canlı yayınına bağlanan Günaydın, “Bu tip insanları Cumhuriyet Halk Partisi'nde makam mevki sahibi yapmak memleketin kurtuluşuna hizmet etmiyor” dedi.

Özarslan’ın istifasının kendisi için sürpriz olmadığını söyleyen Günaydın şunları kaydetti:

“Ben bu partinin grup başkan vekiliyim. Geçmişte Ankara milletvekilliği de yaptım, Keçiören de 2'inci bölgede seçim bölgemdeydi. Sizce ben bugüne kadar Keçiören Belediyesi'ne niye girmedim? Bir gün kapısını çalmadım, bir gün Mesut Özarslan denilen kişiyle muhatap olmadım. Çünkü biliyorum karşımdaki kişiliği. Bu benim için sürpriz değildir."

"ÖZELEŞTİRİ ZAMANI"

Günaydın şöyle konuştu:

“Bütün bu aday belirleme yöntemleri dahil olmak üzere bir özeleştiri yapma zamanımızdır. Bu tip insanları Cumhuriyet Halk Partisi'nde makam mevki sahibi yapmak memleketin kurtuluşuna hizmet etmiyor. Hiç kuşkusuz siyaset ideoloji, strateji ve taktik gibi üç ayrı fragmantasyon üzerinden yürüyor. Ama bunları galiba yeniden gözden geçirmemiz de gerekiyor.”