CHP’li Gülcan Kış: 'Vatandaş ev kirasını ödemek için bile bankalardan borç çekiyor'

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Hazine’nin 2025’in ilk yedi ayında 1 trilyon 700 milyar lira borçlandığını, bunun 807 milyar lirasının fazla borçlanma olduğunu hatırlatarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e "İhtiyacınızın çok üzerinde borçlanma yapma gereğini neden duydunuz" sorunu yöneltmişti.

Kış, Şimşek'in soru önergesine verdiği yanıtla ilgili açıklama yaptı. Yanıtta "Borçlanma stratejisi makul risk düzeyinde yürütülüyor" ve "Nakit rezervi tutmak uluslararası bir uygulamadır" denildiğini kaydeden Kış, bu yanıtın kötü ekonomi yönetiminin itirafı olduğunu belirterek "Rakam sorduk, ezber cümle geldi. 807 milyarlık fazla borçlanmayı ‘strateji’ diye meşrulaştırmak, halka değil faiz lobilerine hizmettir" diye tepki gösterdi.

"HAZİNE KASAYI DOLDURUYOR, VATANDAŞ BORÇLA BARINMAYA ÇALIŞIYOR"

CHP’li Gülcan Kış, Hazine’nin fazla borçlanmayı “nakit tamponu” olarak açıklamasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hazine kasasında 321 milyar lira tutarken, vatandaşın cebinde tek kuruş kalmadı. Ortalama kredi kartı borcu 120 bin liraya ulaşmış durumda. Asgari ücret 22 bin lira, emekli maaşı 14 bin lira. Artık bankalar ‘kira kredisi’ vermeye başladı; vatandaş ev kirasını ödemek için bile bankalardan borç çekiyor. Halk borçla yaşarken, Hazine borçla zenginleşiyor."

Gülcan Kış, Hazine’nin 'rezerv' bahanesiyle aslında yeni faiz yükleri yarattığını belirtterek, "Bu ülke, deprem bahanesiyle borçlanmayı gördü; şimdi ‘nakit tamponu’ bahanesiyle yeni faiz sarmalına sokuluyor. Adına strateji dedikleri şey, milletin sırtına yeni bir kamburdan ibarettir. Vatandaşın sırtında kira borcu, kredi borcu, kart borcu… ama Hazine hâlâ borçlanmayı başarı hikayesi gibi anlatıyor. Bu tablo, ekonomi değil, borç ekonomisidir" dedi.

"ŞİMŞEK TASARRUF DİYOR AMA EN ÇOK BORÇLANAN HAZİNE"

Gülcan Kış, Mehmet Şimşek’in "tasarruf ve kemer sıkma" çağrılarını da hatırlatarak, "Vatandaşa sabır, memura tasarruf, emekliye kırıntı, ama Hazine’ye gelince sınırsız borçlanma. Şimşek’in modeli halkı değil, piyasa aktörlerini koruyor. Rasyonellik dedikleri şey; üretimi değil, faizi büyütmek olmuş" dedi.

"EKONOMİYİ BORÇLA DEĞİL, GÜVENLE YÖNETİRSİNİZ"

CHP’li Gülcan Kış, Şimşek'in yanıtında şeffaflıktan uzak durduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomiyi borçla değil, güvenle yönetirsiniz. Şeffaflık yoksa, bütçe rakam değil, yüktür. Hazine’nin ‘nakit tamponu’ bahanesiyle yaptığı fazla borçlanma, aslında halkın cebinden alınan paranın faiz lobisine aktarılmasıdır. Bu, milletin geleceğine vurulmuş bir zincirdir.”

"SORULARA YANIT YOK, KRİZ DERİNLEŞİYOR"

Kış, Hazine’nin yanıtının ekonomik krizin boyutunu gösterdiğini belirterek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bakanlık rakamlarla yüzleşmekten kaçıyor. Bu da Türkiye’nin ekonomi yönetiminde geldiği noktanın en açık göstergesidir. Bu yanıt, aslında bir itiraftır: Hazine’nin eli kasada, gözü faizde. Biz halkın cebinden alınan her kuruşun hesabını sormaya devam edeceğiz."