CHP'li Gürer'den tarımda piyasa denetimi uyarısı: 'Eziyet ve mutfaktaki yangın büyümeye devam edecek'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak 2026 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) ile Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini eleştirerek, "İktidar fahiş fiyatı engelleyen değil, seyreden konumdadır. Tarımda planlama, girdi desteği ve etkin piyasa denetimi sağlanmadıkça hem tarladaki eziyet hem mutfaktaki yangın büyümeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK tarafından açıklanan Ocak 2026 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Tarım-ÜFE ile Tarım-GFE verilerinin, hem üreticinin hem tüketicinin "ağır baskı altında olduğunu" gösterdiğini belirtti.

Tarım-ÜFE’nin aylık yüzde 8,46 artarak son yedi ayın en yüksek seviyesine çıktığını açıklayan Gürer, "Üretici enflasyonu bir ayda yüzde 8’den fazla artıyorsa, bu durum birkaç ay sonra market raflarında yeni zam dalgası anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

''NASIL BİR MALİYET DUVARIYLA KARŞILAŞTIĞINI GÖSTERİYOR"

Meyvede yıllık artışın yüzde 109’u geçtiğine, sebzede de sadece bir ayda yüzde 30,43’lük artış yaşandığına dikkati çeken Gürer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir yılda iki katından fazla artan meyve fiyatı, dar gelirlinin sofrasından eksilen öğündür. Sebzede bir ayda gelen yüzde 30’luk zam, mutfaktaki yangının ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. Düşük asgari ücretle, düşük emekli maaşıyla pazar arabasının neden boş kaldığı bu rakamlarda gizli. Veteriner harcamaları yüzde 72,78 artmış. Gübre ve toprak geliştiricilerde artış yüzde 44,95. Tohum ve dikim materyali yüzde 38,98, hayvan yemi yüzde 34,37 yükselmiş. Bu tablo, çiftçinin üretime başlarken nasıl bir maliyet duvarıyla karşılaştığını gösteriyor."

Gürer, "iktidarın döviz kurunu baskılamak için gösterdiği çabayı" tarımsal girdi maliyetlerini düşürmek ve üreticiyi desteklemek için göstermediğini iddia ederek, "Yem, gübre, ilaç, tohum, mazot, su ve elektrik giderleri kontrol altına alınmadan gıda fiyatlarını düşürmek mümkün değildir. İktidar fahiş fiyatı engelleyen değil, seyreden konumdadır. Oysa destekler tohum toprağa düşmeden başlamalı, üretici korunmalıdır. Üretici ayakta kalmazsa tüketici uygun fiyata gıdaya erişemez. Tarımda planlama, girdi desteği ve etkin piyasa denetimi sağlanmadıkça hem tarladaki eziyet hem mutfaktaki yangın büyümeye devam edecektir" açıklamasını yaptı.