CHP’li Gürsel Erol’dan ‘PM’ açıklaması: ‘Tarihin bunun hesabını soracağını vurguladım’

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda PM toplantısındaki görüşlerini paylaştı.

Erol şunları kaydetti:

"Parti Meclisi üyelerimizin istifalarını doğru bulmuyor, bunu kendi tercihleri olarak değerlendiriyorum. Ancak arkadaşlarımızın benim de istifa etmem yönündeki taleplerini doğru bulmuyorum. Partimizin 37. Olağan Kurultayı’nda, CHP tarihinin en yüksek oylarından birini alarak Parti Meclisi üyeliğine seçildim. Bu nedenle benim sorumluluğum; partimin ve partililerimin hukukunu korumak, Parti Meclisi toplantılarında görüş ve önerilerimi dile getirmektir. Bugünkü Parti Meclisi toplantısında yaptığım konuşmada dile getirdiğim eleştiri ve önerileri kamuoyuyla paylaşmak isterim. Mutlak butlan kararı sonrasında polisin Genel Merkezimize girmesini ve sabah saatlerinde Genel Merkez önünde toplanılmasını doğru bulmadığımı ifade ettim.

Genel Merkez önünde makam araçlarının teşhir edilmesini doğru bulmadığımı belirttim. Disiplin süreçlerinin doğrudan MYK kararıyla işletilmesi yerine, öncelikle disiplin işlemlerine ilişkin bir komisyon sürecinin başlatılması gerektiğini dile getirdim. Disipline sevk edilen arkadaşlarımız arasında haksız uygulamalar olabileceğini, buna örnek olarak da Gökhan Günaydın’ın durumunu gösterdim. Yasal dayanaklar çerçevesinde olağan veya olağanüstü kurultay sürecinin bir an önce başlatılması gerektiğini, partimizde yaşanan bu bölünmenin ancak kurultay iradesiyle aşılabileceğini ifade ettim. Ayrıca Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yapılacak olağan veya olağanüstü kurultayda aday olmayacağını kamuoyuna açıklaması gerektiğini dile getirdim. Ayrı bir parti kurulmasını ya da partiden istifa edilerek farklı siyasi oluşumlara gidilmesini kesinlikle doğru bulmadığımı ifade ettim. Böyle bir yaklaşımın CHP’nin parti kültürüne ve tarihine uygun olmadığını; CHP bölünüyor algısına kim katkı sunarsa tarihin bunun hesabını soracağını vurguladım."