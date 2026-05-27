CHP'li Gürsoy'dan Adıgüzel'e sert sözler: 'MHP'den 2. sıra milletvekilliği için...'

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde yaptığı açıklamada "Örgüte gitmek tabiki çok kıymetli ama, Siz bu örgütün fikrini yerel seçimde de soracaktınız. 2023 Kurultay'ında her türlü sözü verdiğiniz halde, örgüt terbiyesi almamış, örgüt süzgecinden geçmemiş, atama ile belirlediğiniz belediye başkanları da en ufak bir zorlukta AKP'ye gitti" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından söz konusu açıklamaya tepki gösteren CHP Altınordu eski İlçe Başkanı Bulut Gürsoy şunları yazdı:

"Sen ne zaman aldın o örgüt terbiyesini? MHP'den 2. sıra adaylık için yalvarıp alamadığın zaman CHP'den vekil olunca mı? Ah Musti ah, evinin bahçesinden video çekip 'şu an Aybastı'dayım, Korgan'dayım, Ordu'nun ilçelerindeyim, madene hayır' diyen Musti. (Apartman komşularına sorabilirsiniz)"