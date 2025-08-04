CHP'li Karasu'dan sahte diploma skandalı tepkisi: 'Bir parça utanma olsa istifa ederler!'

Türkiye, sahte diploma skandalını konuşurken, siber güvenliği sağlamakla görevli BTK’nın başkan ve başkan yardımcısının dahi imzası kopyalanmasına rağmen herhangi bir açıklama yapılmadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, denetimsizliği ve milyonlarca yurttaşın kişisel verilerinin yasa dışı platformlar üzerinden satıldığına dair iddiaları bir kez daha Meclis’e taşıyarak Ulaştırma Bakanı ile BTK başkanını istifaya davet etti.

“MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ”

Karasu, sosyal medyada açık hesapları olan bazı kişi ve grupların yasadışı bu işlemi gizlemeye hiç gerek duymadan adeta bir iş kolu olarak sürdürdüklerini belirtti. Bu konuyu defalarca gündeme getirdiğini hatırlatan Karasu, “86 milyon vatandaşımızın kişisel verilerinin sanal platformlarda üç beş kuruşa satıldığını söylediğimde, bakan ve yetkililer kulaklarının üstüne yattılar. Bu konuda suç duyurusunda da bulundum. Ama takipsizlik kararı verildi. Açıktır ki bu konu aslında milli güvenlik meselesidir. Ancak, sahte diploma çetesiyle, bir kez daha gözler önüne serilen bu konuda bakan ve yöneticileri yine kulaklarının üstüne yatmayı tercih ediyorlar. Siber güvenliği sağlamakla görevli olan, bu konuda bünyesinde kurulu dahi olan BTK’da sessiz. Üstelik BTK’nın başkan yardımcısının dahi imzası kopyalanmış, herhangi bir açıklama yapamıyorlar. Ulusal güvenliğimizin nasıl bir tehdit altında olduğu ortada. Ama bu konuda yetkili kişi ve kurumlar susuyor! İnsanda bir parça utanma olsa istifa eder, ama o da yok!” diye konuştu.

KARASU'DAN BAKAN URALOĞLU'NA 5 SORU

Bu yaşananların bir sistem açığı olarak görülemeyeceğini vurgulayan Karasu, Ulaştırma Bakanı’ndan özetle şu sorularına yanıt verilmesini istedi:

• “Yıllardır sosyal medyada, telegramda açık hesapları olan bazı kişi ve grupların yasadışı bu işlemi gizlemeye dahi gerek duymadan adeta bir iş kolu olarak sürdürmesine rağmen, bakanlığınız neden basiretsiz bir tutumu sergilemiştir? Bu konuda bakanlığınızın aldığı önlemler nelerdir?

• Sızıntı ve/veya veri açığı gerekçesiyle elde edilen verilerin yayınlandığı ve satıldığı platformlar hangileridir? Verilere erişim sağlayan kullanıcılar tespit edilebilmiş midir? Edilmiş ise bu kişiler hakkında hangi işlemler yapılmıştır?

• Vatandaşın kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde paylaşmasını, satılmasını sağlayan sorgu panellerini engellemek amacıyla kullanılan dijital sistemler nelerdir? Bu sistemlerin denetimleri hangi aralıklarla yapılmaktadır? Bu sistemlerin güvenlik protokolleri hangi sıklıkla güncellenmektedir?

• Bünyesinde, siber güvenlikle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından alınacak önlemleri belirlemekle görevli Siber Güvenlik Kurulu da bulunan, ancak kendi başkan ve başkan yardımcısının da e-imzasının kopyalandığı da ortaya çıkan BTK’dan bu konuda herhangi bir açıklama yapmamış olmasının gerekçesi nedir? Kurum, bu skandalı önlemekte neden basiretsiz ve yetersiz kalmıştır?

• Daha önce kişisel bilgilerin sosyal medya mecralarında/ağlarında satıldığına dair skandallar ortaya çıkmış olmasına karşın bakanlığınızın herhangi bir önlem almamış olmasının sorumluları kimlerdir? Vatandaşın her türlü kişisel verisi ortalıkta dolaşıp satışa sunulurken, yaşanan ihmalde sorumluluğunuz olmasına karşın, sizin ve ilgili yöneticilerin istifa etmemesinin temel gerekçesi nedir?”