CHP'li Karasu'dan sahte diploma skandalı tepkisi: 'Bir parça utanma olsa istifa ederler!'

Türkiye, sahte diploma skandalını konuşurken, siber güvenliği sağlamakla görevli BTK’nın başkan ve başkan yardımcısının dahi imzası kopyalanmasına rağmen herhangi bir açıklama yapılmadı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, denetimsizliği ve milyonlarca yurttaşın kişisel verilerinin yasa dışı platformlar üzerinden satıldığına dair iddiaları bir kez daha Meclis’e taşıyarak Ulaştırma Bakanı ile BTK başkanını istifaya davet etti.
“MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ”
Karasu, sosyal medyada açık hesapları olan bazı kişi ve grupların yasadışı bu işlemi gizlemeye hiç gerek duymadan adeta bir iş kolu olarak sürdürdüklerini belirtti. Bu konuyu defalarca gündeme getirdiğini hatırlatan Karasu, “86 milyon vatandaşımızın kişisel verilerinin sanal platformlarda üç beş kuruşa satıldığını söylediğimde, bakan ve yetkililer kulaklarının üstüne yattılar. Bu konuda suç duyurusunda da bulundum. Ama takipsizlik kararı verildi. Açıktır ki bu konu aslında milli güvenlik meselesidir. Ancak, sahte diploma çetesiyle, bir kez daha gözler önüne serilen bu konuda bakan ve yöneticileri yine kulaklarının üstüne yatmayı tercih ediyorlar. Siber güvenliği sağlamakla görevli olan, bu konuda bünyesinde kurulu dahi olan BTK’da sessiz. Üstelik BTK’nın başkan yardımcısının dahi imzası kopyalanmış, herhangi bir açıklama yapamıyorlar. Ulusal güvenliğimizin nasıl bir tehdit altında olduğu ortada. Ama bu konuda yetkili kişi ve kurumlar susuyor! İnsanda bir parça utanma olsa istifa eder, ama o da yok!” diye konuştu.
KARASU'DAN BAKAN URALOĞLU'NA 5 SORU
Bu yaşananların bir sistem açığı olarak görülemeyeceğini vurgulayan Karasu, Ulaştırma Bakanı’ndan özetle şu sorularına yanıt verilmesini istedi: