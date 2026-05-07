CHP’li Kış, AKP’nin ‘varlık barışı’ düzenlemesine tepki gösterdi: Halkın beklediği varlık barışı değil, geçim nefesidir

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM’ye sunulan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” içindeki yeni “Varlık Barışı” düzenlemesine sert sözlerle tepki gösterdi. AKP iktidarlarının bugüne kadar 8 kez varlık barışı düzenlemesi çıkardığını hatırlatan Kış, “Şimdi 9’uncusu geliyor. Demek ki hâlâ barışamadıkları varlıklar var” dedi. Kış, teklifin 10’uncu maddesiyle yurt dışında bulunan para, altın ve menkul kıymetlerin düşük oranlı vergiyle Türkiye’ye getirilmesinin ve bu varlıklar için vergi incelemesi yapılmamasının öngörüldüğünü belirterek, düzenlemenin “kayıt dışılığı ödüllendiren yeni bir af paketi” olduğunu söyledi.

‘VATANDAŞ BORCUNU ÖDEYEMİYOR, İKTİDAR SERVET AFFI ÇIKARIYOR’

Ekonomik krizin faturasını vatandaşın ödediğini belirten CHP’li Kış, “Bugün milyonlarca vatandaş kredi kartıyla ayakta kalmaya çalışıyor. Esnaf yüksek faiz altında eziliyor, KOBİ’ler SGK ve vergi borçlarını çeviremiyor. Devlet vatandaşın borcuna aylık yüzde 3,7 faiz işletiyor ama iş yurt dışındaki servetlere gelince ‘Getirin, sorgulamayacağız’ diyor. İşte AKP’nin adalet anlayışı budur” ifadelerini kullandı. Kış, iktidarın “milli ekonomiye kazandırma” söylemini de eleştirerek “Yıllardır aynı gerekçeyi dinliyoruz. ‘Varlıkları milli ekonomiye kazandıracağız’ diyorlar. Peki o zaman sormak gerekiyor: Bu varlıklar neden milli ekonomiden kaçtı? İnsanlar neden parasını başka ülkelerde tutmayı tercih ediyor? Çünkü bu ülkede hukuk güveni zedelendi, öngörülebilirlik ortadan kalktı” diye konuştu.

‘ÖNCE SOPA GÖSTERİP SONRA BARIŞ ÇUBUĞU UZATIYORLAR”

CHP’li Kış, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kısa süre önce binlerce kişiye “yüksek gelir grubu incelemesi” kapsamında yazı gönderdiğini hatırlatarak, yeni düzenlemeyle verilen mesajın çelişkili olduğunu söyledi. Kış, “Daha geçtiğimiz ay binlerce kişiye ‘Bu serveti nereden buldun?’ diye soruyordunuz. Şimdi ise ‘Nereden bulduysan buldun, yeter ki getir’ diyorsunuz. Önce sopa gösterip sonra barış çubuğu uzatıyorlar. Bu yaklaşım devlete güveni artırmaz, tam tersine vergi ahlakını çökertir” dedi.

‘BU DÜZENLEME FİİLEN GİZLİ VERGİ AFFIDIR’

Teklifte yer alan hükümlerin fiilen vergi affı anlamına geldiğini belirten Kış, örnek üzerinden, “Teklife göre bir kişi varlık barışından yararlanıp belli bir tutarı sisteme sokarsa, sonrasında yapılan incelemede kayıt dışı gelir tespit edilse bile vergi tarhiyatı yapılmayabilecek. Yani kayıt dışı kazanç fiilen affediliyor. Vergisini düzenli ödeyen vatandaş cezalandırılırken kayıt dışı servete koruma sağlanıyor” değerlendirmesini yaptı.

‘TÜRKİYE YENİDEN GRİ LİSTE RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİR’

Kış, düzenlemenin uluslararası finans çevrelerinde de ciddi riskler yaratabileceğini vurgulayarak “Türkiye daha yeni FATF gri listesinden çıktı. Şimdi kaynağı sorgulanmayan para girişine yeniden kapı açıyorsunuz. Bu anlayış, kara para riskini büyütür. Kısa vadeli döviz ihtiyacı uğruna Türkiye’nin uluslararası itibarı tehlikeye atılamaz” ifadelerini kullandı.

‘HALKIN BEKLEDİĞİ VARLIK BARIŞI DEĞİL, GEÇİM NEFESİDİR’

Açıklamasının sonunda iktidarın ekonomi tercihini eleştiren CHP’li Gülcan Kış, şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaş yapılandırma bekliyor, iktidar varlık barışı getiriyor. Emekli geçinemiyor, esnaf kepenk kapatıyor, gençler gelecek göremediği için yurt dışına gidiyor. Ama AKP’nin önceliği yine yurt dışındaki servet sahipleri oluyor. Türkiye’nin ihtiyacı af düzenlemeleri değil; hukuk, güven, üretim ve adil bir vergi sistemidir.”