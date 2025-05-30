CHP'li Mahmut Tanal'dan iktidara sert tepki: 'Bebek mamasına alarm takılan bir ülkeyi yönetiyorsunuz'

CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iktidara sert tepki gösterdi.

"BEBEK MAMASINA DEĞİL, BU DÜZENİN KENDİSİNE ALARM TAKILMALI"

"Bebek mamasına alarm takılan bir ülkeyi yönetiyorsunuz" diyen Tanal, şu ifadeleri kullandı:

"Bu halk her şeyi gördü, ama bu iktidar döneminde ilk kez bebek maması çalınmasın diye alarm takıldı! Açlığın geldiği yere bakın! Bir zamanlar tanktan, tüfekten korunan ülke; şimdi mama kavanozunu kilitleyen hale geldi! Yoksulluğu yönetip sadaka dağıtarak ülke yönettiğinizi sanıyorsunuz! Ama bu millet her şeyin farkında! Bebek maması çalınan memlekette, saraylarda yaşayanların konuşmaya hakkı yoktur! Artık yeter! Çocuk mamasına değil, bu düzenin kendisine alarm takılmalı!"