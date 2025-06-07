CHP'li milletvekili Ömer Fethi Gürer'in annesi hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, annesi Kadriye Gürer'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.





Gürer, sosyal medya hesabından annesi Gürer'le fotoğrafını paylaşıp şu ifadeleri kullandı:





"Ana candır. Her ana gibi benim anacığım da bizler için özeldi ve ayrılacağımı hiç düşünmediğim bir değerdi. Gece yarısından sonra onu kaybettik.