CHP'li milletvekili Ömer Fethi Gürer'in annesi hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, annesi Kadriye Gürer'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Gürer, sosyal medya hesabından annesi Gürer'le fotoğrafını paylaşıp şu ifadeleri kullandı:
"Ana candır. Her ana gibi benim anacığım da bizler için özeldi ve ayrılacağımı hiç düşünmediğim bir değerdi. Gece yarısından sonra onu kaybettik.
Boğazım düğümlendi. Yaşamımdan çok önemli bir değer bizi bırakıp gitti. Mekanın cennet olsun. Canım Anacığım. Sensizlik acısı yüreğimde."
Kadriye Gürer'in cenazesi 8 Haziran 2025 Pazar günü, Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bor Acıgöl Mezarlığı’na defnedilecek.