CHP'li Murat Bakan'dan, Ali Yerlikaya'ya zor soru: 'Eski CHP İstanbul İl Başkanlığı'na barikat yığan plakasız araçlar ve içindeki yabancı uyruklular kim?'

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın seçilmiş yönetiminin İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla görevden alınarak yerine kayyum atanmasının ardından, CHP’liler İl Başkanlığı binasında nöbet tutmaya başladı.

Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in İstanbul İl Başkanlığı’na geleceği haberi üzerine, çok sayıda polis İl Başkanlığını ablukaya aldı.

8 Eylül Pazartesi günü CHP İl Başkanlığı önüne getirilen polis barikatlarının plakasız araçlarla taşındığı, bu araçlarda yabancı uyruklu çok sayıda kişinin bulunduğu, bu kişilerin emniyet görevlileriyle hareket ettiği yönündeki görüntüler kamuoyuna yansıdı.

ALİ YERLİKAYA'YA ZOR SORU

CHP İçişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan konuyu Meclis gündemine taşıdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Ali Yerlikaya’ya “İl Başkanlığımıza barikat yığan plakasız araçlar ve içindeki onlarca yabancı uyruklu kişi kim” diye soran Bakan önergesinde, “Basına ve kamuoyuna yansıyan görüntülerde, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı önüne getirilen polis barikatlarının plakasız araçlarla taşındığı görülmüştür. Bu araçlarda ayrıca yabancı uyruklu çok sayıda kişinin bulunduğu, bu kişilerin emniyet görevlileriyle hareket ettiği yönünde görüntüler bulunmaktadır. Bu durum, hem kamu güvenliği hem de emniyetin saygınlığı açısından ciddi soru işaretleri doğurmaktadır. Plakasız araçların kullanılması, bu araçların taşıdıkları kişilerin kimliği ve bu kişilerin güvenlik güçleriyle bağlantıları konularında kamuoyunun aydınlatılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

CHP’li Bakan'ın Ali Yerlikaya’ya sorduğu sorular şöyle:

1- CHP İstanbul İl Başkanlığı önüne polis barikatı getiren plakasız araçlar kime/ hangi kuruma aittir?

2- Bu araçların plakasız olmasının gerekçesi nedir?

3- Polis barikatlarını taşıyan plakasız araçların kullanımına kim veya hangi kurum tarafından izin verilmiştir?

4- Söz konusu araçlarda bulunan onlarca yabancı uyruklu kişi kimlerdir?

5- Bu kişiler, Türkiye’de hangi statüyle bulunmaktadır?

6- Bu kişiler, sığınmacı mıdır? Yasadışı göçmen midir?

7- Bu kişiler, yabancı uyruklu öğrenci midir?

8- Bu kişiler, ikamet izni ve/veya çalışma izniyle ülkemizde bulunan yabancılar mıdır?

9- Bu kişiler arasında geçici koruma altında bulunan kişiler var mıdır?

10- Bu kişiler hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün görevlendirmesi bulunmakta mıdır?

11- Bu şahıslar taşeron işçi ise güvenlik soruşturmaları yapılmış mıdır? ⁠Hangi sıfatla çalıştırılmaktadır? Şirket işçisi ise neden polis gözetiminde taşınmaktadır?

12- Plakasız araçların kamu düzeni ve güvenliği açısından oluşturduğu riskler hakkında Bakanlığınızca herhangi bir soruşturma veya inceleme başlatılmış mıdır?