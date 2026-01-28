CHP'li Murat Bakan'dan, Ali Yerlikaya'ya zor soru: 'PMYO yerleşkesinden firar olayında kaç şüpheli firar etti?'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) CAO İçişleri Politika Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanlığı'nca İzmir’de düzenlenen narkotik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin firar etmesini Meclis gündemine taşıdı.

Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

"ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN HALEN YAKALANAMADIĞI ORTAYA ÇIKTI"

Bakan, önergenin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“İçişleri Bakanlığı tarafından 20 Ocak 2026 tarihinde yapılan açıklamada; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü ile Ankara merkezli Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından yürütülen ve ‘tarihin en büyük operasyonu’ olarak nitelendirilen bir soruşturma kapsamında, İzmir başta olmak üzere 14 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği, 641 şüphelinin gözaltına alındığı ve operasyon dosyasında yaklaşık 800 şüphelinin isminin yer aldığı belirtilmiştir. İçişleri Bakanı, yapılan operasyona ilişkin ‘Yaklaşık dört ay süren bu süreçte ekiplerimiz, bu şüpheli şahısların hangi deliklere girip çıktıklarını, kimlerle temas kurduklarını, hangi yöntemlerle zehir dağıttıklarını tek tek tespit etti.

Elde edilen bilgiler sonrası dün sabah, şafak sökmeden operasyonumuzu eşzamanlı olarak başlattık’ ifadelerini kullanmıştır. Ancak operasyon sonrasında ortaya çıkan bilgilere göre, İzmir Emniyeti’ne ait yerleşkelerde yeterli nezarethane bulunmaması nedeniyle çok sayıda şüphelinin İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu’nun (PMYO) spor salonunda gözaltında tutulduğu, bu süreçte okul personelinin görevlendirildiği ve gözaltı işlemlerinin fiilen okul yönetimince yürütüldüğü ifade edilmektedir. Söz konusu süreçte, sekiz şüphelinin PMYO yerleşkesinden firar ettiği ayrıca bir şüphelinin de adliyeden kaçtığı, firar eden şüphelilerden birinin halen yakalanamadığı ortaya çıkmıştır.”

YERLİKAYA'YA SORULAR

CHP’li Bakan’ın Bakan Yerlikaya’ya soruları ise şöyle: