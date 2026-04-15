CHP'li Murat Bakan'dan, Bakan Çiftçi’ye 'IŞİD' sorusu: 'Terörün reklamı olur diye denmemiş'

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin (CAO) İçişleri Politika Kurulu üyeleri, kurulun çalışmalarını anlatmak için aday ofisinde gazetecilerle bir araya geldi. Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, emniyetin içinde ciddi bir tarikat yapılanması olduğunu söyleyerek “Emniyet teşkilatı ciddi anlamda politize olmuş durumda. Muhafazakar bir anlayışın içinde politize olmuş. Farklı tarikatlar cemaatler çok uzun bir süredir bir denge içinde emniyet teşkilatında varlar. 15 Temmuz’dan sonra biz bir tarikat yapılanmasının darbe girişimini gördük. Bundan sonra olmaz dedik. Ama iktidar bunu yapmadı. ‘Yapmamız gereken tüm cemaatleri dengede tutmak’ dedi. Menzile yakın olmak, Nur cemaatine yakın olmak tayinlerde kritik görevleri almaya sebep oluyor. Bize göre devlette en önemli şey liyakat. Bizim için ülkeye, devlete bağlılık yeterli. Bir tarikata bağlılık gerekmiyor. İktidar olduğumuzda da ilk yapacağımız şey bu. Bir çocuğun başarılı ve zekiyse her yere gelebileceğini göstermek” ifadelerini kullandı. Bakan, “Devlet ideolojik körlük içinde. Radikal sağ yapılara ‘Bunlar müslüman, alnı secdeye değiyor’ diye bakılıyor” diye konuştu.

''TERÖRÜN REKLAMI OLUR DİYE IŞİD DENMEMİŞ''

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bakan olduğundan bu yana iki kere telefonla görüştüklerini belirten Bakan, bugün kendisiyle bakanlıkta da bir araya geleceklerini ve polislerle ilgili meslek yasası üzerine konuşacaklarını söyledi. Telefon konuşmalarını da anlatan Bakan “İlkinde sosyal medya paylaşımlarımla ilgili bilgi verdi. Sınır güvenliğiyle ilgili yaptıkları bir toplantı hakkında ‘Sınır güvenliği size bağlı değil, kara kuvvetlerine bağlandı’ demiştim. ‘Amacımız bu değildi, sosyal medya paylaşımı yanlış olmuş’ dedi. İkincisi IŞİD’in İsrail konsolosluğu saldırısıyla ilgili eleştirmiştim. ‘Niye adını IŞİD demiyorsunuz’ diye sormuştum. Burada da bir art niyet olmadığını, terör örgütünü zikretmeyle örgütün reklamının yapıldığını söyledi. Kendisiyle de görüşeceğiz. Hayırlı olsun diyeceğiz. İçişleri Bakanlığı ve polis, jandarma sorunlarıyla ilgili düşüncelerimizi söyleyeceğiz” dedi. Bakan, görüşmede CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ile CAO Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş’ın da yer alacağını aktardı. CHP heyeti bugün 16.20’de bakanla bir araya gelecek.

İSMİNİ TELAFFUZ ETMEMESİ TEPKİYE NEDEN OLMUŞTU

Bakan Çiftçi'nin, Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu'na yönelik saldırıyı gerçekleştiren kişilerin IŞİD bağlantılı olduğunu açıkça telaffuz etmemesi tepkilere neden olmuştu.

CHP'li Milletvekili Murat Bakan, saldırı sonrası Bakan Çiftçi'ye "Terör örgütünün adını neden açıklamıyorsunuz?" şeklinde tepki göstermişti.