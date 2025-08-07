CHP'li Murat Bakan komisyona ilişkin konuştu: 'Çizgimiz belli bize güvenin'

Kürt sorununun çözümüne ilişkin silahları bırakma sürecini yönetmek üzere TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına başladı. Önceki gün ilk toplantısını gerçekleştiren komisyonda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un sunduğu, 12 maddeden oluşan komisyonun çalışma usul ve esaslarına ilişkin metin, muhalefetin itirazları doğrultusunda yapılan değişiklikler sonucunda kabul edildi.

Komisyonun amacı ve görevi "Terörün Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkartılması, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli birlik ve kardeşliğin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanında çalışmalar yapmak" olarak ifade ediliyor.

İYİ Parti’nin katılmaması sebebiyle 48 kişiden oluşan komisyonda 10 CHP üyesi bulunuyor. Komisyonun CHP’li üyelerinden CHP İçişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, komisyona yönelik merak edilenleri anlattı. Cumhuriyet TV yayınına konuk olan Bakan, yeni sürece ve kurulan komisyona yönelik endişeleri olan yurttaşlara hak verdiklerini, partinin de benzer endişeleri taşıdığını ifade etti. Komisyonun isminde CHP’nin talebi üzerine “demokrasi” ifadesinin kullanıldığını belirten Bakan, CHP’nin komisyonda yaşanan hak gasplarını dile getireceğini söyledi.

YARINKİ OTURUM BASINA KAPALI!

Yarınki toplantının basına kapalı yapılacağını doğrulayan Bakan, “Yarın Milli Savunma Bakanı, MİT Başkanı ve İçişleri Bakanı gelip sunum yapacak dolayısıyla basına kapalı olacak. Normalde Meclis’teki komisyonlarda da bu tip milli güvenliği ilgilendiren konular basına kapalı görüşülür” dedi.

Sunulan ilk taslakta basına kapalı olma kararını yalnızca Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş alabiliyorken muhalefetin itirazı ile bu kararın üyelerin çoğunluğuna bağlandığını söyleyen Bakan, “Bize göre tüm süreç kapsayıcı ve şeffaf olmalı, halk doğrudan bilgilendirilmeli. İktidar ne kadar samimi, bir siyasi mühendislik mi, muhalefeti bölme hamlesi mi bunları sorguluyoruz. Hakikaten çözüm istiyorlarsa toplumsal rıza üretmeliler. Demokrasiyi iç cepheyi güçlendireceksek önce Mehmet Murat Çalık’ı serbest bırakın kardeşim. Türkiye’de Atatürkçü, vatansever, milliyetçi, sosyalist iktidara güvenmeyen kesimlerin bilgilendirilmesi gerek. Tüm toplantılar tutanak altında olacak ve basına açık olacak” ifadelerini kullandı.

"ANAYASA GÜNDEMİ KOMİSYONDA YOK"

Komisyonda hiçbir şartta yeni Anayasa gündemini konuşmayacaklarını söyleyen Bakan “AKP Türkiye’nin birinci partisi değil ama komisyonda 21 milletvekili ile temsil ediliyor. CHP birinci parti komisyonda 10 milletvekili var. Seçim yapılarak yeni bir Meclis kompozisyonu oluşmalı, Anayasa’yı bu yeni Meclis yapmalı. Bunun yanı sıra iktidar mevcut Anayasa’ya uymuyor. Anayasa’ya uymayanla Anayasa yapılmaz. Komisyona girişimizle Anayasa gündemini ortadan kaldırdık” diye konuştu.

“Bu komisyonun sadece kürt meselesini tartışmasını istemiyoruz” diyen Bakan, şöyle devam etti: “Gazetecilerin, politikacıların, seçilmişlerin tutuklu yargılandıkları iklimde PKK’lılarla ilgili eve dönüş düzenlemeleri yaparak kimseyi ikna edemezler, başta bizi. Barış herkes için barış olmalı.”

Terör Örgütü Lideri Abdullah Öcalan’a yönelik “umut hakkı” tartışmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan, “Öcalan’ı cezaevinden çıkarmak için orada değiliz” dedi. Hukukun herkese eşit uygulanması gerektiğini vurgulayan Bakan, “Cezası infaz edilen insanların çıkmasına engel olunmamalı ama kişiye özel bir yasa yapılmamalı. Binlerce kişinin ölümünden sorumlu bir kişinin umut hakkından yararlanmasından söz etmek çok daha büyük bir meselenin çözümünü zehirlemektir” ifadelerini kullandı.

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ İVEDİLİKLE ÇIKMALI"

Selahattin Demirtaş’ın ivedilikle tahliye olması gerektiğini söyleyen Bakan, “Demirtaş silah almadı, terör örgütü üyesi olmadı. Meşru siyaset yaptı ve sözünü söyledi. Demirtaş’ın özgürce sözünü söyleyebilmesi terör örgütünün güçlenmesini engeller. Demirtaş bir meşru aktördü, siyasi parti lideri ve cumhurbaşkanı adayıydı. Nedense kimse ismini anmıyor. Öcalan’a umut hakkından bahsedilirken Demirtaş’ın cezaevinde olmaması gerek” dedi.

MHP’li bazı yöneticilerin tutuksuz yargılamalar ve iddianamenin hazırlanmasına ilişkin yaptığı açıklamaları olumlu bulduğunu söyleyen Bakan, “İlk komisyonda tüm siyasi partiler yapıcı davrandı. Bizim çizgimiz belli, cumhuriyeti kuran partiyiz. Cumhuriyet değerlerine Atatürk devrimlerine yürekten bağlıyız. Bu değerlere yönelik bir girişim olma kaygısıyla hareket ederiz her zaman. Yurttaşlarımız müsterih olsun ve bize güvensin. Buradan onların istemediği hiçbir şey çıkmaz. Eşit yurttaşlık temelinde Türk etnisitesine sahip biri olarak benim travmalarım varsa Hakkari’nin bir köyünde faili meçhul cinayete kurban gitmiş yakınları olanların da travmaları var. Bunları beraber aşacağız. Ancak CHP cumhuriyetin tek bir kolonuna zarar gelmesine izin vermez” dedi.