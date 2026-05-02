CHP'li Murat Emir'den İŞKUR ifşası: 'AKP Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya iki skandalı aynı anda itiraf ediyor'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AKP Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya'nın parti teşkilatına yaptığı bir konuşmayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Gazeteci Oktay Candemir imzalı görüntülerde, AKP Hakkari İl Başkanı Kaya'nın İŞKUR alımları hakkında parti teşkilatına hesap verdiği görüldü.

Murat Emir, görüntüleri iki maddede özetledi:

"AKP’nin adalet ve liyakat anlayışının ibretlik deşifresi... Konuşan kişi AKP Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya. Gündem: İŞKUR alımları.

Videoda parti teşkilatına hesap verirken iki büyük skandalı aynı anda itiraf ediyor:

Devleti kendi mülkü, kanun uygulayan memuru kapı kulu sanan bu nobranlık... İşte AKP tam olarak budur."

Görüntülerde AKP İl Başkanı Kaya'nın, "Hakkari'ye de ben talimat verdim, talimatımız yerine geldi ve bir problem olmadı yani. İki listeyi almakla beraber olayı çözdük. Ama burada memurlar size listeyi vermedi. Ne onu verdi, ne onu verdi ve sizin elinizde patladı yani. Dolayısıyla o listeyi vermeyen memur kim ise, o memur hakkında gereğini yapacağız. İstersen kaymakamın babası olsun. Eğer o listeyi vermediyse gereğini yapacağız arkadaşlar yani" ifadelerini kullandığı görüldü.