CHP'li Murat Emir ve AKP'li Mehmet Baykan arasında tapu tartışması: 'Yalan manşetlere ne yaptınız?'

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında şans ve bahis reklam giderlerinin matrahtan düşülmesinin sonlandırılması, bazı kıymetli taşların ÖTV kapsamına alınması, kripto varlıkların vergilendirilmesi, KDV istisnalarının daraltılması ile bedelli askerlik tutarının artırılmasını öngören "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin görüşmeleri için toplandı.

Gündem dışı söz alan AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında ileri sürdüğü iddiaların "sadece siyasi rekabet sınırlarını aşmakla kalmadığını, aynı zamanda devletin kurumlarına güveni zedeleyecek bir boyuta ulaştığını" söyledi.

Baykan, iddiaların gerçekliğe dayanmak zorunda olduğunu belirterek, "Eğer ortaya koyduğunuz belgeler temsili, gerçekçi olmayan, doğrulanmamış, hatta manipülasyon içeren belgeler ise bu artık siyaset değil, doğrudan doğruya bir algı operasyonuna dönüşür. 12 tapu belgesi söz umuna açıklanıp bunlar gerçek denmiştir. Ardından Sayın Bakan net bir şekilde resmi kayıtları ortaya koyarak 'Üzerime kayıtlı dört taşınmaz var' diyerek kamuoyunu bilgilendirmiştir. Tapu sorgulaması yapan şüpheli kamu görevlileri de 'Dört tapu gördük' demişlerdir. Bunlara rağmen tartışma devam ettirilmeye çalışılıyor" diye konuştu.

Bakan Gürlek'in evrakta sahtecilik iddiasıyla Özel hakkında suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatan Baykan, "Ayrıca bir milyon liralık tazminat davası açtı. Mevzu artık yargıda, mahkeme tüm kayıtları isteyecek. Hakikat tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacak. Kayıtlar silinemez, yok edilemez. Eğer kafanızda hayali suç oluşturup herkesin buna inanmasını istiyorsanız kusura bakmayın. Peki şimdi ne olacak? Ortaya atılan iddialar bize göre çökmüştür. Bu durum sadece bir siyasi polemik olmaktan çıkıp güvenilirlik krizine dönüşmüştür" dedi.

"TOPLUM GEREKSİZ BİR KUTUPLAŞMAYA SÜRÜKLENDİ"

Baykan, devletin tapu kayıtlarına hukuka aykırı şekilde erişildiği iddialarının gündeme geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Farklı illerden, farklı kamu görevlileri tarafından yapılan sorgulamalar var ve bu bilgilerin siyasi bir zemine taşınması söz konusu. Eğer bu doğruysa, ki basına yansıyan bilgiler bu yöndedir, mahkeme kararları bu yöndedir, artık burada mesele sadece siyaset değildir. Burada mesele mahrem bilgilerin kimler tarafından nasıl sızdırıldığıdır ve Meclis'in, bizlerin buna kayıtsız kalma lüksümüz yoktur. Yaşadığımız süreçte bu kişilerin ifadeleri ve bağlantıları kamuoyuna yansıyor. Hemen bu arada bu iddialarla bu aşamada adı geçenleri açıklama yapmaya davet ediyorum.

Devletin verisine izinsiz erişmek, bunu paylaşmak merak mıdır, yoksa suç mudur? Siyaset sorumluluk ister. Siyaset ciddiyet ister. En önemlisi dürüstlük ister. Canlı yayınlarda photoshop ile yapılmış, üzerinde ada parsel yazan, hiçbir şekilde tam açık adres bulunmayan, gerçek olmayan sözüm ona belgelerle kamuoyu meşgul edilmemelidir. Bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki şu tablo ortaya çıkmıştır; bunların sadece bir iddia olduğu, kendileri tarafından da söylenmektedir. Belge denilen evrakların ya da photoshoplar güvenilir değildir ve toplum gereksiz bir kutuplaşmaya sürüklenmiştir.

Siyasetin dili sert olabilir ama zemini hakikat olmalıdır. Siyaset rekabet içeriyor ama iftira içeremez. Bu tablo hiç kimseye fayda sağlamaz. Ne iktidara, ne muhalefete, ne millete..."

MURAT EMİR: "YENİ ŞAFAK'IN MANŞETİ İÇİN NE YAPTINIZ?"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise Baykan'ın konuşmasının sataşma olduğunu belirterek söz aldı. Emir, şöyle konuştu:

Sayın hatip konuşması sırasında gerçeği önemsediğini, hakikatin en yüksek değer olduğunu, adalete güvendiğini söyleyerek doğru bir noktaya temas etti. Tam da bu nedenle ben bazı eksik bilgilerini düzeltmek üzere söz aldım. Sayın Genel Başkanımız 12 tane tapu ortaya koymadı. Dinlememişsiniz, izlememişsiniz veya çarpıtma derdindesiniz. 12 tane ID numarası ortaya koydu. Her bir taşınan ilgili ID numarası yani vatandaşlık numarası gibi insanların ID numarası olur. Bunlarla ilgili işlemler var. Bu işlemler doğru. Bu işlemlerin zaten olmadığı, yalan olduğu söylenmiyor, reddedilmedi. Bunların şu anda ilgili kişinin Sayın Akın Gürlek'in mevcut mal varlığı içerisinde taşınmaz olarak tapuda olup olmadığı bir başka konudur."

Gürlek'in başsavcılık yaptığını hatırlatan Emir, "O sırada borsalar kurulduğuna dönük çok iddialar, emareler, davalar var ve orada bu şüpheli işlemler yapılırsa muhalefet bunu gündeme getirir. Burada yapılması gereken hakikate ulaşmak üzere objektif, saygın, saygılı, birbirine saygılı bir tutum almaktır. Bizim talebimiz budur. Bakın diyorsunuz ki dört kişi girmiş. Suçlular mı değiller mi? Ben bilmem ama bunları hemen FETÖ şampuanıyla yıkamaya çalışıyorsunuz. Murat Emir'in mal varlığına ulaşmak serbest, hem de yalan dolanlarla dolu manşet atmak serbest. Ne yaptınız Yeni Şafak'ın manşeti için? Bu kürsülerde konuşanlar için ne yaptınız şimdiye kadar? Hiç. Ama Akın Gürlek'in mal varlığına birisi baktıysa ya PKK'lıdır ya FETÖ'cü" diye konuştu.