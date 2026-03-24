CHP'li Murat Emir dikkat çekti: Özgür Özel kürsüdeyken Akın Gürlek hakkında tazminat kararı servis edildi

24.03.2026 16:44:00
ANKA
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kendisi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 23 Haziran 2025 tarihinde açtığı tazminat davasını kazanmasına ilişkin "Genel Başkanımız Özgür Özel bugün Akın Gürlek’in mal varlığına dair resmi belgeleri ve tapuları tek tek ortaya koydu. Hemen ardından Gürlek'in danışmanı, panikle basına bir mahkeme kararı servis etti" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kendisi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Haziran 2025'te yaptığı konuşmalarla ilgili açtığı manevi tazminat davasını kazanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Emir, "Genel Başkanımız Özgür Özel bugün Akın Gürlek’in mal varlığına dair resmi belgeleri ve tapuları tek tek ortaya koydu. Hemen ardından Gürlek'in danışmanı, panikle basına bir mahkeme kararı servis etti. Ancak ortada net bir çarpıtma var" dedi.

"BUGÜNÜ PERDELEYEMEZSİNİZ"

Murat Emir açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

"Genel Başkanımız Özgür Özel bugün Akın Gürlek’in mal varlığına dair resmi belgeleri ve tapuları tek tek ortaya koydu. Hemen ardından Gürlek'in danışmanı, panikle basına bir mahkeme kararı servis etti. Ancak ortada net bir çarpıtma var. Karar, İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 29 Ocak 2026 tarihinde verilmiş ve zaten haberlere konu olmuştu.

Bu tazminat kararı, Akın Gürlek'e tahsis edilen lüks araç, Boğaz'a nazır havuzlu villa ve mesai saatlerinde gezilen yat fuarına ilişkin sorulan haklı sorular gerekçe gösterilerek verilmişti. Eski bir tazminat kararını öne sürerek, bugün ortaya konulan somut belgeleri 'iftira' gibi göstererek; asıl konuyu saptırmak istiyorlar ve çocuk kandırdıklarını sanıyorlar. Eski kararların arkasına sığınıp bugünü perdeleyemezsiniz."

İlgili Haberler

Son Dakika... Özgür Özel'den kürsüde zehir zemberek 'malvarlığı' çıkışı: 'Akın Gürlek suç örgütü' dedi, Erdoğan'ı işaret etti! Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in malvarlığıyla ilgili iddialarını sürdürdü. Özel "Bu ID numaralarının yalan olduğunu söyleyen yok. Bakanlıklara sesleniyorum; bu 16 ID numarasından herhangi birisinde bir eksiklik, yalanlama varsa çıkıp söyleyin" dedi.
Gazeteci İsmail Arı'nın tutuklanması Meclis gündeminde: Adalet Bakanı Akın Gürlek'e zor soru! Gazeteci İsmail Arı'nın tutuklanması, Meclis gündemine taşındı. DEM Partili Celal Fırat, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e, "Kamu yararı taşıyan gazetecilik faaliyetlerinin cezai soruşturmalara konu edilmesi hangi hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaktadır?" sorusunu yöneltti.
Devlet Bahçeli, 'Akın Gürlek' sorusunu yanıtsız bıraktı MHP lideri Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığına yönelik tartışmalarla ilgili kendisine yöneltilen soruyu yanıtsız bıraktı. O anlar kameraya yansıdı.