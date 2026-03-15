CHP'li Nazlıaka'dan iktidara 'Ömer Günel' mesajı: 'Sandıkta kaybettiklerinizi soruşturma dosyalarında aramayın'

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltı alınmasına tepkiler devam ediyor.

Günel'in gözaltına alınması sonrasında CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı’nın kurduğu "Adalet ve Dayanışma Çadırı"ndaki nöbet ikinci gününde devam ediyor.

Günel için kurulan çadırı Aylin Nazlıaka ziyaret etti. Ziyarette Nazlıaka’ya CHP aydın Milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz ile Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı eşlik etti.

"HALKIN ÖMER BAŞKANIMIZA BÜYÜK BİR TEVECCÜHÜ VAR"

Ömer Günel’in yaptığı hizmetlerle halka dokunduğundan bahsederek konuşmasına başlayan Nazlıaka, şunları söyledi:

"Bizler sonuna kadar Ömer Günel Başkanımızın yanındayız. Ömer Günel başkanınızı yıllardır tanırım. Kendisi Cumhuriyetçi, Atatürkçü kimliği ile şeffaflık, hesap verebilirlik anlayışıyla halktan aldığını halka vermeye çalışan bir belediye başkanınız. Ömer Başkanımız, CHP'nin sosyal demokrat halkçı belediyecilik anlayışını Kuşadası'nda köklendirmiştir. Kendisi halk için verdiği tüm hizmetlerde kamu kaynaklarını büyük bir titizlikle kullanmıştır.

Çocuk etkinlik merkezleri, kıyafet evi, ücretsiz öğün hizmeti, ikinci bahar merkezi, yakında açılacak olan kent lokantası, aş evi, kadın danışma merkezi, çocuk gelişim merkezi, çocuk kütüphanesi, can dostları mezarlığı, barınak, kısırlaştırma merkezi, düzenli gıda yardımları, üniversite öğrencilerine ücretsiz öğün imkanı gibi birçok hizmet veriliyor. Çocuk hakları, engelli hakları, yaşlı hakları, kadın hakları, yoksullukla mücadele eden vatandaşlarımızın hakları için bütün hizmetler verilmiş. Kuşadası'nda o kadar çok insana dokunulmuş ki... Halkın Ömer Başkanımıza büyük bir teveccühü var."

"ASLA HALKIN HAKKINI SAVUNMAKTAN BİR ADIN GERİ DURMUYORLAR"

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, CHP’li üyelere yönelik baskılara da tepki gösteren Aylin Nazlıaka, “Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerimize de teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’den sergiledikleri müthiş bir performans var. Bu arkadaşlarımız daha binaya girerken bir zorbalıkla karşılaşıyor olmalarına rağmen asla boyun eğmiyorlar. Dik duruyorlar, asla halkın hakkını savunmaktan bir adın geri durmuyorlar. Bu, bundan sonra da böyle olacak. Ama zaten ilk yerel seçimlerden sonra Aydın’ı yeniden CHP yönetiyor olacak” dedi.

"ALGI YÖNETİMİ YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Nazlıaka, gizlilik kararı olan dosya üzerinden algı yaratılmaya çalışıldığını kaydederek, şunları kaydetti:

"Dosyada gizlilik kararı var. Buna rağmen nasıl oluyorsa troller sürekli dosyayla ilgili paylaşımda buluyor ve algı yönetimi yapmaya çalışıyorlar. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar gerçek burada. Biz gerçeği biliyoruz. Seçilmiş bir belediye başkanını yargı kararı olmaksızın gözaltına almak, hukuk devleti ilkesiyle, masumiyet karinesi ve demokratik temsil hakkıyla asla bağdaşmaz.

Hele İstanbul'dan gözaltına almak, herhangi bir yargı süreci, kaçma şüphesi, delil karatmak şüphesi olmamasına rağmen Ömer Başkanımızı gözaltına almak trollerle örülmeye çalışılan algı operasyonunun daha büyük bir voltanla gerçekleştirilmesi. Sanki Ömer Başkan yargılanmış, suçluymuş gibi onu şu an kodeste tutmaya çalışıyorlar. Ama biz Ömer Başkanın 'Alnım ak başım dik' cümlelerinin arkasında duruyoruz. Kendisine inanıyor ve güveniyoruz. Bu süreç bir an önce hızlı, adil ve bağımsız yargı tarafından yürütülmelidir. Kimse peşinen suçlu muamelesi görmemelidir."

"BİZLER İÇİN İKTİDAR, AKP İÇİN DE KAYBETMEK KAÇINILMAZ"

CHP’den AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında da yorum yapan Nazlıaka, "AKP saflarına geçen malum zatla ilgili duygularım en hafif tabiriyle yoğun bir hayal kırıklığı. Çünkü bizler kendimizi bir yere taşımak için değil, halka hizmet etmek için siyaset yapıyoruz. Siyaset dediğiniz, seçmende yarattığınız güvenin arkasında durmak, erdiğiniz sözlerden ödün vermemektir, sadakat içinde olmaktır. Bu sadakati göstermeyen, halka verdiği sözleri tutmayanlara halk gelecek seçimlerde hak ettiğini gösterecektir. Artık bizler için iktidar, AKP için de kaybetmek kaçınılmaz. Biz, yaşadığımız ne olursa olsun ilkelere bağlı siyaseti savunmaya, halkın iradesi ve demokrasiye sahip çıkmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Demokrasiyi sandıkta arayan, halkın iradesine saygı duymayı gerektiren bir anlayışı sürdüreceğiz” diye konuştu.

"HALKIN İRADESİNE KENDİNİZİ TESLİM EDİN"

CHP’li belediye başkanlarına yargı eliyle baskı kurulmaya çalışıldığını belirten Nazlıaka, şunları söyledi:

"Bugün halkın iradesiyle göreve gelmiş yöneticilerimiz, siyasi bir hesabın gölgesinde yargı sopası eliyle adeta dövülmeye çalışılıyor. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı bir hukuk devletinin en temel dayanağıdır. Bugün yargı sopasıyla siyaset dizayn edilmeye çalışılıyor. Sandıkta kazanamadıklarını yargıyı araçsallaştırarak almaya çalışıyorlar. Biz, halkın iradesini yok sayan hiçbir girişimi kabul etmiyoruz. Seçilmiş belediye başkanlarımıza yapılan operasyonlar sadece onları değil, onlara oy verip inanıp güvenen milyonları ilgilendiriyor. Bu yüzden halkın iradesinin gasbedilmesini asla kabul etmiyoruz. İktidara yargıyı daha fazla araçsallaştırmayın diyoruz.

Sandıkta kaybettiklerinizi masa başında ve soruşturma dosyalarında aramayın. Gelin halkın iradesine kendinizi teslim edin. Saray’da oturanlar hem halktan hem de gerçeklerden uzaklaşıyor. 'Silkeleyin' dediniz ama ilk seçimlerde silkelenen siz olacaksınız. Bu halk sizi silkeleyecek. Nasıl 31 Mart 2024'ten bu yana CHP birinci partiyse o seçimlerde de CHP birinci parti olacak. Umuyoruz ki pazartesiden sonra Ömer Başkan da görevine devam edecek ve Kuşadası'nda her şey çok güzel olacak."