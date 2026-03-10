CHP'li Özçağdaş'tan, Özel İtalyan Lisesi'nde grev yapan öğretmenlere destek: 'Öğretmenlerin gördüğü zulme sessiz kalmayacağız!'

"Emeğe ve öğretmene saygı istiyoruz" yazılı pankartın arkasında toplanan öğretmenler, Özel İtalyan Lisesi önünde bir araya geldi. Burada açıklama yapan Suat Özçağdaş, Özel İtalyan Lisesi'nde yaşananları şu şekilde anlattı:

"Bu okulda Türk öğretmenler greve gittiler, greve gitme nedenleri ise, son dört yılda bu okula giren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler yüzde 800 fazla para öderlerken öğretmenlere dört yılda dikkat edin sadece yüzde 30 civarında zam yapmıştır. Dört yıl önce bu okula başlayan bir öğretmen kamudaki maaşlardan neredeyse yüzde 50 fazla maaş alırken bugün çok daha altında bir maaşa mahkum kalmış durumda. Benzer diğer okullarla kıyaslandığında onların neredeyse üçte biri kadar maaş alıyorlar.

Burada gördükleri ayrımcılık maaştan da beterdi. Burada Türk öğretmenler nöbet beklerse bunun için bir para almıyorlar. Ama İtalyan öğretmenler alıyorlar. Bir derse bir Türk öğretmen girecek olursa tek ders ücreti almıyor. Ama İtalyan öğretmenler alıyorlar. Bu okulun mezunu öğrenciler İtalyan Büyükelçiliği'nden vize almadığında bunu dert eden öğretmenler buradaydılar. Buna itiraz ettiler ve bu okulun müdürü değil de kendini bu ülkenin sömürge valisi zanneden Josef ve Finokiar'a bu meseleleri anlattıklarında aşağılayıcı tavırlar ile hakaretamiz sözlerle karşılaştılar. İşte tüm bu nedenlerle bu ülkenin çocuklarının hakkını korudukları için bu ülkenin yurttaşlarının ayrımcılık görmemesini istedikleri için 2 Şubat tarihinde greve gittiler."

"BOŞ İŞLERLE UĞRAŞAN BİR MİLLİ EĞİTİM BAKANI VAR"

Konuşmasının devamında 9 Mart tarihinde Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Gentür ve Beyoğlu Milli Eğitim Müdürü Cevat Dervişoğlu'nun yazısıyla grev kırıcılığına karar verildiğini açıklayan Özçağdaş, şöyle devam etti:

"Yusuf Tekin Cadılar Bayramı'yla uğraşıyordu arada ramazan davulcusu olarak görev yaptı. Şimdi bu hafta LGBT'den bahsetmiş. 70 bin temizlik görevlisi, sözleşmesiz kalmış, okullarda temizlik görevlisi yok. Boş işlerle uğraşan bir Milli Eğitim Bakanı var. 11 Şubat'ta burada çağrıda bulunmuştum, 'Yusuf Tekin, bak burada senin gibi son derece üstten konuşan biri var, Giuseppe Finokiaros kardeşimiz gel bununla konuş benimle konuşmadı bununla anlaşırsın sen' dedim.

Hay demez olsaymışım, Yusuf Tekin'le Giuseppe Finokiaros anlaştılar. Nasıl anlaştılar? Yusuf Tekin şimdi de grave kırıcı oldu. 9 Mart tarihi itibariyle Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Gentür, Beyoğlu Milli Eğitim Müdürü Cevat Dervişoğlu'nun yazısıyla burada yaşanan sorunu çözmek yerine grev kırıcılığına karar verdiler. Buraya öğretmen görevlendirmeye karar verdiler. Bu olabilecek bir iş değildir. Küstah, sorun çözmeyen, Türkiye'de yaşayan öğretmenleri aşan İtalyan müdüre ki üstelik kendisinin çalışma iznini veren bile bakanlıktır. Söz dinletemediler. Yusuf Tekin, sana sesleniyorum. Grev kırıcılığı ne demek?"

"BU ÖĞRETMENLERE BU AYRIMCILIĞI YAPANLARA RAHAT YÜZÜ GÖSTERMEYECEĞİZ"