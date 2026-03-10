CHP'li Özçağdaş'tan, Özel İtalyan Lisesi'nde grev yapan öğretmenlere destek: 'Öğretmenlerin gördüğü zulme sessiz kalmayacağız!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, Özel İtalyan Lisesi'nde görev yapan Türk vatandaşı öğretmenlerin eylemine destek verdi.
Özçağdaş, "Yerliyim, milliyim diye diye bu ülkeye nutuklar çeken Yusuf Tekin ve arkadaşları size yazıklar olsun... Gelin bu ülkenin yurttaşlarının hak talebinin yanında olun. Buradan tekrar söylüyorum, Özel İtalyan Lisesi'nde Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan öğretmenlerin gördüğü zulme sessiz kalmayacağız. Bugünden itibaren daha çok ses vereceğiz" dedi.
Özel İtalyan Lisesi'nde çalışan Türk öğretmenlerinin çalışma koşullarına ilişkin başlattıkları protestoya CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş destek verdi.
"Emeğe ve öğretmene saygı istiyoruz" yazılı pankartın arkasında toplanan öğretmenler, Özel İtalyan Lisesi önünde bir araya geldi. Burada açıklama yapan Suat Özçağdaş, Özel İtalyan Lisesi'nde yaşananları şu şekilde anlattı:
"Bu okulda Türk öğretmenler greve gittiler, greve gitme nedenleri ise, son dört yılda bu okula giren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler yüzde 800 fazla para öderlerken öğretmenlere dört yılda dikkat edin sadece yüzde 30 civarında zam yapmıştır. Dört yıl önce bu okula başlayan bir öğretmen kamudaki maaşlardan neredeyse yüzde 50 fazla maaş alırken bugün çok daha altında bir maaşa mahkum kalmış durumda. Benzer diğer okullarla kıyaslandığında onların neredeyse üçte biri kadar maaş alıyorlar.
Burada gördükleri ayrımcılık maaştan da beterdi. Burada Türk öğretmenler nöbet beklerse bunun için bir para almıyorlar. Ama İtalyan öğretmenler alıyorlar. Bir derse bir Türk öğretmen girecek olursa tek ders ücreti almıyor. Ama İtalyan öğretmenler alıyorlar. Bu okulun mezunu öğrenciler İtalyan Büyükelçiliği'nden vize almadığında bunu dert eden öğretmenler buradaydılar. Buna itiraz ettiler ve bu okulun müdürü değil de kendini bu ülkenin sömürge valisi zanneden Josef ve Finokiar'a bu meseleleri anlattıklarında aşağılayıcı tavırlar ile hakaretamiz sözlerle karşılaştılar. İşte tüm bu nedenlerle bu ülkenin çocuklarının hakkını korudukları için bu ülkenin yurttaşlarının ayrımcılık görmemesini istedikleri için 2 Şubat tarihinde greve gittiler."
"BOŞ İŞLERLE UĞRAŞAN BİR MİLLİ EĞİTİM BAKANI VAR"
Konuşmasının devamında 9 Mart tarihinde Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Gentür ve Beyoğlu Milli Eğitim Müdürü Cevat Dervişoğlu'nun yazısıyla grev kırıcılığına karar verildiğini açıklayan Özçağdaş, şöyle devam etti:
"Yusuf Tekin Cadılar Bayramı'yla uğraşıyordu arada ramazan davulcusu olarak görev yaptı. Şimdi bu hafta LGBT'den bahsetmiş. 70 bin temizlik görevlisi, sözleşmesiz kalmış, okullarda temizlik görevlisi yok. Boş işlerle uğraşan bir Milli Eğitim Bakanı var. 11 Şubat'ta burada çağrıda bulunmuştum, 'Yusuf Tekin, bak burada senin gibi son derece üstten konuşan biri var, Giuseppe Finokiaros kardeşimiz gel bununla konuş benimle konuşmadı bununla anlaşırsın sen' dedim.
Hay demez olsaymışım, Yusuf Tekin'le Giuseppe Finokiaros anlaştılar. Nasıl anlaştılar? Yusuf Tekin şimdi de grave kırıcı oldu. 9 Mart tarihi itibariyle Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Gentür, Beyoğlu Milli Eğitim Müdürü Cevat Dervişoğlu'nun yazısıyla burada yaşanan sorunu çözmek yerine grev kırıcılığına karar verdiler. Buraya öğretmen görevlendirmeye karar verdiler. Bu olabilecek bir iş değildir. Küstah, sorun çözmeyen, Türkiye'de yaşayan öğretmenleri aşan İtalyan müdüre ki üstelik kendisinin çalışma iznini veren bile bakanlıktır. Söz dinletemediler. Yusuf Tekin, sana sesleniyorum. Grev kırıcılığı ne demek?"
"BU ÖĞRETMENLERE BU AYRIMCILIĞI YAPANLARA RAHAT YÜZÜ GÖSTERMEYECEĞİZ"
"Öğrencilerin ders kaybı bin 680 saati buldu. Burada çocuğun üstün yararı söz konusudur. Fakat bu grev kırıcılığıyla çözülemez. İl Eğitim Bakanlığı'nı buradan ayıplıyorum. Bir kez daha İtalyan Büyükelçisi'ne sesleniyorum, Türkiye'ye insan hakları, çalışan hakları, Avrupa Birliği standartlarından bahsedenlerin Türkiye'de yapmışları oldukları bu zulmü görmelerini istiyorum. Meselenin bir siyasi mesele haline gelmemesi için özel çaba sarf ettim. İtalyan Büyükelçiliği'ne bilgi notu haber gönderdim.
Maalesef bu öğretmenlere verilen tek cevap şu oldu, 'Siz bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti'nin saygın yurttaşları olarak hakkınızı arayamazsınız.' Ben istediğim yaparım diyen bir müdür var. Bugün itibarıyla onunla iş birliği yapan bir Milli Eğitim Bakanı, bir genel müdür, bir il Milli Eğitim ve ilçe Milli Eğitim Müdürü var. Yerliyim, milliyim diye diye bu ülkeye nutuklar çeken Yusuf Tekin ve arkadaşları size yazıklar olsun. Gelin bu ülkenin yurttaşlarının hak talebinin yanında olun. Buradan tekrar söylüyorum. Özel İtalyan Lisesi'nde Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan öğretmenlerin gördüğü zulme sessiz kalmayacağız. Bugünden itibaren daha çok ses vereceğiz. Bu öğretmenlere bu ayrımcılığı yapanlara rahat yüzü göstermeyeceğiz."