CHP’li Özgür Karabat ‘KKM ve 19 Mart’ın faturası’nı tek tek açıkladı: ‘AKP iktidarda kaldığı sürece devam edecek!’

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Kur Korumalı Mevduat (KKM), faiz ödemeleri ve 19 Mart sonrası yaşanan rezerv kaybının toplam maliyetinin 200 milyar doları geçtiğini söyledi.

Karabat, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“KKM’NİN MALİYETİ 60 MİLYAR DOLAR”

“Kur Korumalı Mevduat (KKM) sonlandırıldı. KKM’nin maliyeti 60 milyar dolar. Sonuçta 18 TL olan dolar bir miktar geri çekildi ve günümüzde 41 TL’yi aştı. Enflasyon ve döviz sorunları bitmedi.”

“FAİZ ÖDEMELERİ 87,5 MİLYAR DOLARI BULDU”

“Sadece Mehmet Şimşek döneminde kamunun faiz ödemesi 87,5 milyar doları buldu. Şimşek göreve başladı, KDV’yi yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkardı. Pek çok alanda ek vergiler getirdi. İlk 7 ayda 1 trilyon TL’yi aşan bütçe açığı, yüksek enflasyon, derin yoksulluk, güvensizlik…”

“YOKSULDAN ZENGİNE 147,5 MİLYAR DOLAR TRANSFER EDİLDİ”

“2021’in sonunda başlayan KKM ile Şimşek’in dönemini beraber ele almak lazım. Görüntüde tutarsız gözüken, aslında servet transferi amacıyla yapılan bu politikaların sonucunda yoksulun cebinden 147,5 milyar dolar para çıkıp zenginlerin cebine girmiştir.”

“19 MART SONRASI REZERV KAYBI 60 MİLYAR DOLAR”

“19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile başlayan süreçte 60 milyar dolardan fazla rezerv kaybı oldu. Halk desteğini çoktan kaybetmiş bir grubun iktidarı ısrarla bırakmak istememesinin maliyeti sadece bu üç alanda 3,5 yılda 200 milyar doları geçiyor.”

“YIKIMI TRİLYONLARLA ÖLÇMEK GEREKECEK”

“Bu hesaba kapanan binlerce işletme, yurt dışına giden yüzbinlerce genç, yolsuzluklar, çöken kamusal ahlak, artan mafyatik yapıları da eklediğimizde AKP’nin yarattığı yıkımı trilyonlarca dolarla hesaplamamız gerekecek.”

“SERVET TRANSFERİ SÜRÜYOR”

“Sürekli ‘Program çalışıyor’ diyen Mehmet Şimşek, esasında servet transferinin aralıksız sürdüğünü ilan ediyor. Her şey normalleşiyorsa o halde KDV neden halen yüzde 20 seviyesinde? İndirin KDV’yi, ÖTV oranlarını, vatandaşın omzundaki yükü azaltın. Ama yapmazlar!”

“RİSKLER BÜYÜK”

“Bütçe açığı, ana parayı geçen faiz ödemeleri, özel sektörün 190 milyar doları aşan dış borçları ekonomi açısından büyük riskler doğurmaktadır. Ekonominin dümeninde Mehmet Şimşek veya başka kim olursa olsun fark etmez… AKP iktidarda kaldığı sürece bu krizler devam edecek!”