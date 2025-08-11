CHP’li Öztürkmen’den ‘asfalt ihalesinde usulsüzlük’ iddiası: ‘CHP’den istifa eder etmez soruşturma jet hızıyla kapatıldı’

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, CHP’den istifa eden Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın AKP’ye katılmak için Gaziantep ve Ankara’da temaslar yürüttüğünü, belediye meclis toplantısındaki “14 Ağustos” vurgusunun da bu iddiaları güçlendirdiğini söyledi.

“CHP’DEN İSTİFA EDER ETMEZ SORUŞTURMA JET HIZIYLA KAPATILDI”

Öztürkmen, Yılmaz’ın CHP’de olduğu dönemde AKP yöneticileri tarafından “yolsuzluk” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığını hatırlatarak, “20 Ocak 2025’te Yılmaz ve 14 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. 30 Ocak’ta AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı da suç duyurusunda bulundu ve dosyalar birleştirildi. Ancak Yılmaz, 8 Nisan’da CHP’den istifa etti. 23 Mayıs’ta ise savcılık, sadece iki kişi hakkında ‘kovuşturmaya yer yoktur’ kararı verdi. Bunlardan biri Umut Yılmaz’dı. CHP’den istifa eder etmez soruşturma jet hızıyla kapatıldı” dedi.

“EN DÜŞÜK TEKLİF SAHİBİNE DEĞİL, 4. FİRMA AVOS’A İHALE VERİLDİ

Öztürkmen, Yılmaz’ın istifasının ardından Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün 1 milyar 898 milyon TL’lik asfalt ihalesinde ciddi usulsüzlükler yapıldığını öne sürdü.

“26 Mart’ta açılıp 29 Nisan’da sonuçlanan ihalede, en düşük teklifi veren CLKA firması elendi. İhale, 4. sıradaki AVOS firmasına verildi. Bu tercihle 194 milyon TL kamu zararı oluştu, fiyat güncellemeleriyle bu zarar 500 milyon TL’ye çıkabilir” diyen Öztürkmen, ihalede puanlama sisteminde haksızlık yapıldığını, kazanan firmaya tam puan verilirken diğer firmaların puanlarının kırıldığını savundu.

CLKA’nın EKAP’a yaptığı şikâyette puanlama hataları, sistem dışı müdahale şüphesi, uygun olmayan iş bitirme belgeleri ve eksik evraklara rağmen AVOS’un tam puan aldığı iddialarının yer aldığını belirten Öztürkmen, “Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na aykırı” dedi.

“İHALEYİ ALAN ŞİRKET SİYASİ BAĞLANTILI”

Öztürkmen, ihaleyi alan AVOS Grup’un sahibi Veysel Reşitoğlu’nun, “ihale kralı” olarak anılan Selman Reşitoğlu’nun kardeşi olduğunu ve Reşitoğlu ailesinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yakın ilişkileri bulunduğunu öne sürdü.

Reşitoğlu ailesinin yüksek bedelli kamu ihaleleri aldığı, düşük vergi ödediği, AK Partili isimlerle özel jet fotoğrafları bulunduğu ve yurt dışında ortak şirket iddiaları olduğunu hatırlatan Öztürkmen, Reşitoğlu’nun son dönemde Gaziantep ve Bodrum’da yüksek fiyatlarla arazi satın aldığını söyledi.

“AK-MATİK’LE TERTEMİZ OLUYORLAR”

Sürecin kronolojisini de paylaşan Öztürkmen, “20 Ocak’ta soruşturma başlatıldı, 30 Ocak’ta AKP İlçe Başkanı suç duyurusunda bulundu, dosyalar birleşti. 8 Nisan’da Yılmaz CHP’den istifa etti, 29 Nisan’da şaibeli ihale sonuçlandı, 23 Mayıs’ta soruşturma kapatıldı, 2 Temmuz’da ihale kesinleşti” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yolsuzluğa adı karışanlar AK Parti’de yer alamaz” sözlerini hatırlatan Öztürkmen, “Tam tersi oluyor. Yolsuzluk iddiası olanlar AKP’ye koşuyor, ‘AK-MATİK’ten tertemiz çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Öztürkmen, AKP’nin yerel yöneticilerine “Umut Yılmaz’ı partinize alırsanız bu suça ortak olursunuz” uyarısında bulunarak, savcılar ve mülkiye müfettişlerini ihaleyi incelemeye çağırdı.

Gaziantep İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına İl Başkanı Reis Reisoğlu, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ve il yöneticileri katıldı.