CHP'li Öztürkmen kürsüden tepki gösterdi: 'Erdoğan’ı eleştiren tutuklanırken, Atatürk’e küfredenlere dokunulmuyor'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Gaziantep Valiliği’nin bu yaz yeni hizmet binasına taşındığını hatırlattı.

Öztürkmen, eski valilik binasının önünde bulunan Atatürk Heykeli’nin ise eski binada kaldığını belirterek, vatandaşların heykelin yeni valilik binasına taşınması yönünde talepte bulunduğunu ifade etti.

Vatandaşlardan gelen talepler üzerine yaptığı çağrıya ilişkin paylaşımında, Atatürk’e yönelik saldırıların yaşandığını da dile getiren Öztürkmen, şöyle konuştu:

"Elbette bu fikre katılmayanlar da olabilir, bize gelen eleştiriler başımızın üstüne ancak bu ülkenin kurtarıcısı ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsına yapılan saldırılara sessiz kalamayız. Organize bir şekilde aynı kirli dili kullanan bir güruh, mesajım üzerine Atatürk’e saldırdı, Atatürk heykeline 'put! diyecek kadar alçaldılar. Din maskesi takan bu grupların dinle, İslam’la alakasının olmadığını çok iyi biliyoruz. Bu topraklardan emperyalist işgalcileri kovan, Müslüman Türk halkının kutsallarını savunan Mustafa Kemal’e saldırmanın Müslümanlıkla ne ilgisi olabilir. Bunlar, 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen, emperyalizmin işbirlikçisi, tarikat uzantısı devşirmelerdir."

Atatürk’e yönelik hakaretler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Öztürkmen, “Gazi şehrin evlatları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda kararlılıkla yürümeye devam edecektir” dedi.

TikTok adlı sosyal medya platformunda milli ve manevi değerlere yönelik aşağılayıcı içeriklerin arttığını, bu durumun özellikle gençler üzerinde olumsuz etkilere yol açarak yozlaşmayı derinleştirdiğini kaydeden Öztürkmen, "Bu platform, dünyanın farklı ülkelerinde daha nitelikli videoları öne çıkarsa da Türkiye’de tamamen ayrıştırma odaklı videoları öne çıkarıyor. Etnik ve dinsel farklılıkları körükleyen, nefret söyleminde bulunan, terör örgütlerini öven, radikal paylaşımlar yapanlar engellenmek bir yana, daha görünür hale geliyor" dedi.

Tiktok üzerinden Atatürk düşmanlığı yapan hesaplar olduğunu söyleyen Öztürkmen, şunları kaydetti:

"Sosyal medya, Türkiye’de insanların bağımsız haberlere ulaşabildiği ve düşüncelerini nispeten özgür bir biçimde paylaşabildiği sayılı mecralardan biri olmayı sürdürmektedir. Amacımız sosyal medyaya sansür uygulanmasını savunmak değildir. Ancak Atatürk’e hayasızca yalanlarla saldıran ve beyin yıkayan bu hesaplara seyirci kalamayız. Atatürk’e yönelik ahlaksız saldırılar cezasız kalırken, partili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yasal sınırlar içinde eleştirenler bile tutuklanabiliyor. Söz konusu Erdoğan olunca yargı mercileri pek hassas. Erdoğan’ı eleştiren tutuklanırken, Atatürk’e küfredenlere dokunulmuyor."

"GÜNÜMÜZDE ATATÜRK’E VE CUMHURİYET’E SALDIRMAK, GÖREVDE YÜKSELMENİN ANAHTARI OLUYOR"

Öztürkmen, birçok alanda çifte standardın sürdüğünü belirterek, Eskişehir’de görev yapan trafik polisi Onur Şener’in, hükümetin "İmralı açılımına" yönelik eleştirileri nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açığa alındığını söyledi.

Açığa alma gerekçesi olarak, üniforma taşıyan bir kamu görevlisinin “siyasi” nitelikte açıklama yapamayacağının gösterildiğini ifade eden Öztürkmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı günlerde Instagram’da yüz binlerce takipçisi bulunan İngilizce öğretmeni Sevinç Bakırcı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda çektiği bir videoda, Atatürk’ün manevi kızı ve Türk havacılık tarihinin simge ismi Sabiha Gökçen’i hedef alan skandal ifadeler kullandı. Bakırcı paylaşımında, 'Sabiha Gökçen kendi halkını acımasızca katleden bir savaş pilotu. Nasıl böyle bir kadının adı bir havalimanına verilir?' dedi. Bu küstah şahıs şu anda bir devlet okulunda öğretmenlik yapıyor. Atatürk düşmanı Sevinç Bakırcı'nın geçmişte Fetullahçı Terör Örgütü’ne olan yakınlığı dikkat çekiyor. Halil Konakçı, bu devletten maaş alan bir imamken, sabahtan akşama kadar siyaset kokan açıklamalar yapıyor, ülkenin kuruluş felsefesine saldırmaktan çekinmiyor. Başlarına bir iş gelmiyor. 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' dedikleri için teğmenlerimiz görevden alınırken, Atatürk’e saldıranların başına bir iş gelmiyor. Hatta ne yazık ki günümüzde Atatürk’e ve Cumhuriyet’e saldırmak, görevde yükselmenin anahtarı oluyor."

"NE YAPARSANIZ YAPIN BU MİLLETİN GÖNLÜNDEN MUSTAFA KEMAL’İ SİLEMEYECEKSİNİZ"

Hasan Öztürkmen, Menemen Olayı sırasında şehit edilen Asteğmen Kubilay’ı ve silah arkadaşlarını, katledilişinin 95’inci yıl dönümünde rahmetle anarak, "Kubilay’ı şehit edenler, bugün Atatürk’e saldıran zihniyetin tohumlarıdır. Bugün ÇEDES adı altında öğrenciler, Kubilay’ın katillerinin mezarlarına götürülüyor. Hükümet, gücünü halktan değil, tarikatlardan ve sermayeden aldığı için, bu gruplara her türlü imtiyazı veriyor. Biz gücümüzü dili, dini, kökeni fark etmeksizin bu toprakların insanlarından alıyoruz. Tıpkı Mustafa Kemal’in yaptığı gibi al bayrak altında birleşeceğiz ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak. Ne yaparsanız yapın bu milletin gönlünden Mustafa Kemal’i silemeyeceksiniz" dedi.