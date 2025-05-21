CHP’li Sarıbal: Büyükşehir belediyelerinin hal denetim yetkisinin Ticaret Bakanlığı'na devredilmesi açık bir yetki gasbıdır

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, büyükşehir belediyelerinin hal denetim yetkisinin Ticaret Bakanlığı'na devredilmesine yönelik hazırlanan düzenlemeye ilişkin “Bu yasa, küçük üreticiyi sistem dışına atacak. Hal esnafını itibarsızlaştıracak. Belediyeleri işlevsizleştirecek. Tarlayı açık cezaevine çevirecek. Bu düzenleme üreticiyi zincire vuran yeni bir ekonomik darbedir” dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, büyükşehir belediyelerinin hal denetimi yetkisinin Ticaret Bakanlığı’na devredilmesine yönelik hazırlanan düzenlemeye tepki gösterdi. Toptancı hallerinin kurulmasına ilişkin iznin belediyelerden alınarak bakanlığa devredilmesini “açık bir yetki gasbı” olarak değerlendiren Sarıbal, kamuoyuna “kayıt dışılığı önleyecek”, “üreticiyi destekleyecek”, “rekabeti adil kılacak” gibi söylemlerle sunulan düzenleme ile gerçekte üreticiyi, tüketiciyi ve yerel yönetimleri dışlayan merkeziyetçi bir yapı hedeflendiğini vurguladı. Söz konusu yasa taslağının CHP’nin kazandığı büyükşehir belediyelerine yönelik bir rövanş girişimi olduğunu belirten Sarıbal, şunları kaydetti:

“AKP seçimle alamadığını şimdi masa başı düzenlemelerle almaya çalışıyor. Belediyelerin yetkisini merkeze çeken bu anlayış, halkın iradesine de üreticiye de düşman. Bu kanun nitelikli ve güvenli gıdaya ulaşmamızı sağlayacak mı? Hayır! Çiftçinin zarar etmesini engelleyecek mi? İsrafın önüne geçecek mi? Depolama sorunu çözülecek mi? Gıda güvenliği sağlanacak mı? Asla! Mazot fiyatını çiftçi mi belirliyor? Plastiğe gelen zammı çiftçi mi yapıyor? Hayır ama cezasını çiftçiye kesecekleri yeni bir sömürü düzeni kuruyorlar. Bu yasa, küçük üreticiyi sistem dışına atacak. Hal esnafını itibarsızlaştıracak. Belediyeleri işlevsizleştirecek. Tarlayı açık cezaevine çevirecek. Bu düzenleme üreticiyi zincire vuran yeni bir ekonomik darbedir.”