Tabelaları kırdılar! CHP’nin ‘İmralı’ kararı sonrası ilçe başkanlığına saldırı

CHP, İmralı’ya gidecek komisyon heyetine üye vermeme kararı sonrası partinin İpekyolu İlçe Başkanlığı’na saldırı düzenlendi. Cumhuriyet’e konuşan CHP İpekyolu İlçe Başkanı Ömer Doğan, olay yerinden durumu bildirdi. Doğan, herhangi bir kişinin zarar görmediğini, saldırıyı kimin yaptığını bilmediklerini ve tabelaların hasar gördüğünü aktardı.

Doğan, saldırıyla ilgili şunları aktardı:

“Beş-altı kişinin saldırısı var. Olay yerindeyiz ve tabelalarımızda hasar oluştu. Kendini bilmez üç beş kişi, CHP’nin çalışmalarını gölgelendirmek için bir işgüzarlık yapmış gibi görünüyor. Saldırıyı kimin yaptığını bilmiyoruz. Ülke hassas bir süreçten geçiyor; iktidarın hedef göstermeleri ve halkı kutuplaştırmaları bu tür olaylara zemin hazırlıyor” dedi.

SALDIRIYA AİT GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTILAR

Saldırıyı X hesabından paylaşan “Tarafsız Van Haber” sayfası, görüntüler eşliğinde “‘Terörsüz Türkiye’ sürecine gerekli desteği göstermeyen CHP’ye Vanlılardan sert tepki!” yazısını paylaştı.

CHP’NİN İMRALI’YA KATILMAMA KARARI

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18’inci kez toplandı. Toplantıda, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşülüp görüşülmemesi kararı ele alındı.

AKP, MHP ve DEM Parti heyeti Öcalan’la görüşmeyi desteklerken, CHP, İmralı’ya gidecek olası bir heyete üye vermeyeceklerini açıkladı. Komisyon toplantısının kapalı yapılması kararı sonrası CHP toplantıdan ayrıldı. Kapalı oturum kararı, AKP, MHP ve DEM Parti oylarıyla alındı.

CHP’nin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, tarihsel bir tutarlılık içinde, Kürt meselesinin demokratik yollardan çözümünü her zaman savunduk, savunmaya devam ediyoruz.

Birileri bırakın Kürt sorununu, Kürtlerin varlığını bile inkâr ederken, biz bu sorunun var olduğunu cesaretle dile getiren ve çözüm önerileri sunan partiyiz

Dün olduğu gibi bugün de barış ve çözüm için atılacak samimi adımların sonuna kadar destekçisiyiz.

Meselenin, Meclis çatısı altında kurulacak bir komisyon marifetiyle, milletten bir şey saklanmadan, şeffaflıkla konuşulması ve çözümü fikrinin sahibiyiz.

Bundan sonra da Terörsüz ve Demokratik Türkiye'yi inşa etmenin kararlılığıyla, milletimize karşı sorumluluğumuzun gereği olarak Komisyonda olacağız.

Meclis'teki komisyon, bugün 18'inci toplantısını yapmaktadır.

Ancak geldiğimiz aşamada, milli iradeye ipotek koyan kayyım uygulamaları sürmektedir.

Kürtlerin, belediye meclislerine girmesini suç sayan utanç davalarında insanlar aylardır cezaevlerinde yatmaktadır.

10 yılı bulan siyasi tutsaklıklarda hiçbir ilerleme kaydedilememiş, aksine yeni siyasi davalarla demokrasimiz darbeci bir kuşatma altına alınmıştır.

Demokratik siyasetin önü açılmak yerine, siyasi davalarla daha da tıkanmıştır.

"MİLLETİMİZİN RIZASI YOKTUR"

Böyle bir dönemde, iç barışımızı sağlamak için bu sorunlara çözüm üretilmesi gerekirken, tüm meselenin İmralı'ya gidip gitmeme konusuna sıkıştırılmasına milletimizin rızası yoktur.

Bu kararın olmazsa olmaz olarak tanımlanması, tarihi bir kavşak ve tek seçenek olarak öne sürülmesi, Komisyonun kuruluş amacıyla uyumlu değildir.

Elbette sürece katkı verecek her görüş kıymetlidir.

Bu amaçla devlet yetkilileri İmralı ile zaten görüşmekte, milletvekillerinden oluşan bir heyet de Ada'ya gidip gelmektedir.

Komisyonumuzda 11 Partiden, 51 milletvekili bulunmaktadır.

Ama Komisyonumuzun Başkanı bile olmadan, sadece 5 milletvekilinin Ada'ya gitmesi yerine, teknolojik imkanlardan yararlanarak, daha kolay, daha katılımcı ve daha tartışmasız bir sürecin yönetilmesi mümkündür.

"SİYASET, TOPLUMUN İHTİYAÇLARINA GÖRE YAPILIR"

Siyaset emrivakiler üzerine tutum almakla değil, toplumun ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre yapılır.

Toplum; kayyumların kaldırılması, AYM ve AİHM kararlarının uygulanması ve demokratik siyasetin önünün açılması gibi olmazsa olmaz, kolay ilk adımların bile atılmadığı bu süreçte bu ısrarın, çözüm iradesine hangi katkıyı yapacağına ikna değildir.

Bu doğrultuda, AK Parti başta olmak üzere diğer partilerin kararıyla İmralı Adası'na gidecek Komisyon heyetine partimizden üye vermeyi doğru bulmuyoruz.

Hatırlatmak isteriz ki: Bugün herkesin ne diyeceğini beklediği Cumhuriyet Halk Partisi, bir kapatma davasıyla karşı karşıyadır.

Seçilmiş 16 belediye başkanı ve Cumhurbaskan1 Adayı hapistedir.

Kadınlara, çocuklara ve ailelere zulmedilmektedir.

Ama Partimiz her şeye rağmen, demokrasi, barış ve çözüm umuduyla bu Komisyonda kalmaya devam etmektedir.

Eğer bu milletin barış umutları 10 yıl önce olduğu gibi bir kez daha şahsi hırs ve ihtiraslarla heba edilmeye çalışılırsa, Cumhuriyet Halk Partisi durduğu yerde kararlılıkla durmaya devam edecektir.

Partimiz bu ülkeye barışı da demokrasi ve adaleti de getirecek iradeye sahiptir."